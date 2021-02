Titelverteidiger Joan Mir: Startnummer 1 oder 36?

Den Titelgewinn feierte Joan Mir in Valencia natürlich mit der #1

MotoGP-Weltmeister Joan Mir wird am Freitag bekanntgeben, welche Startnummer er für die Saison 2021 und damit die Operation Titelverteidigung auf seine Suzuki GSX-RR kleben wird.

Joan Mir kürte sich 2020 als erster Suzuki-Pilot seit Kenny Roberts jr. im Jahr 2000 zum Weltmeister in der «premier class». Für den 23-jährigen Mallorquiner war es nach dem Moto3-Gewinn 2017 der zweite WM-Titel – errungen jeweils mit seiner langjährigen Startnummer 36.

Ob er 2021 als Titelverteidiger die #1 zur Schau stellen wird, ließ Mir noch offen. Nur so viel verriet er: «Die Nummer 1 auf der Suzuki wäre sicher schön, aber die 36 hat mir bisher Glück gebracht.»



Nun kündigten Suzuki und Mir an, dass die Entscheidung über die Startnummer an diesem Freitag, 12. Februar bekannt gegeben wird.

Zur Erinnerung: Zuletzt war in der Königsklasse 2012 Casey Stoner mit der #1 zu sehen. In der MotoGP-Ära wählten neben dem Australier nur Nicky Hayden (2007) und Jorge Lorenzo (2011) diese Startnummer.