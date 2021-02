Ducati: Miller & Bagnaia zeigen heute den neuen Look

Um 16 Uhr wird sich das Ducati-Werksteam für die MotoGP-Saison 2021 am heutigen Dienstag offiziell vorstellen. Mit einem Teaser-Video werden die Fans schon vorab auf den Event eingestimmt.

«Ein neues Jahr bedeutet eine neue Rennsaison – und wir sind alle bereit loszulegen», kündigt Hoffnungsträger Jack Miller an, der im Vorjahr vier Podestplätze einfuhr, allerdings noch keinen Sieg auf der Desmosedici vorzuweisen hat. Dazu ist der 26-jährige Australier im kurzen Ducati-Video, das auf den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, schon mit dem neuen Helmdesign zu erkennen.



Der gesamte Look wird ab 16 Uhr in einer virtuellen Präsentation enthüllt. MotoGP-Fans sind auf www.ducati.com oder dem offiziellen YouTube-Kanal des italienischen Herstellers live dabei.

Millers Teamkollege bleibt Francesco «Pecco» Bagnaia, der sich den Platz im Werksteam aus Borgo Panigale mit zwei starken Heimrennen in Misano sicherte, obwohl er im Emilia Romagna-GP eine Woche nach seinem ersten MotoGP-Podestplatz in Führung liegend stürzte.



«Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die immer eine Ducati hatte. Als Fahrer war mein Traum immer, es auf einer Ducati in die MotoGP zu schaffen. Und jetzt habe ich auch noch das Glück, ein Werksfahrer zu werden. Das ist das Maximum, das ich mir hätte wünschen können», schwärmte der 24-jährige Italiener.

Bisher bestätigte Teampräsentationen 2021:

09. Februar: Ducati Team

12. Februar: Red Bull KTM Factory Racing, Tech3 KTM Factory Racing

15. Februar: Monster Energy Yamaha MotoGP Team

19. Februar: LCR Honda Castrol (Alex Márquez)

20. Februar: LCR Honda Idemitsu (Nakagami)

22. Februar: Repsol Honda