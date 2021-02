Luca Marini: «Mit Vale zu kämpfen wäre großartig»

Ducati-Pilot Luca Marini (23) aus dem Sky VR46 Avintia Team fiebert seinem MotoGP-Debüt entgegen und hofft auf Zweikämpfe mit seinem Bruder, dem bald 42-jährigen Valentino Rossi.

Die MotoGP-Rookies 2021 müssen sich in Geduld üben: Erst beim Shakedown-Test in Katar werden sie am 5. März erstmals mit ihrem neuen Arbeitsgerät auf die Strecke gehen. Daher hält sich Luca Marini auf die Frage nach seiner Erwartungshaltung zurück. «Ich will den ersten Test in Katar abwarten, dann wird es klarer sein», betonte er bei der Avintia-Teampräsentation in Andorra. «Ich will mich einfach so schnell wie möglich verbessern und viele Dinge lernen. Denn im Vergleich zur Moto2 verändert sich viel – angefangen mit den Reifen, der Elektronik… Das Bike ist komplett anders», gab er am Mikro von motogp.com zu bedenken.

«In der ersten Saisonhälfte werde ich einfach verstehen müssen, wie die MotoGP funktioniert. Und ich glaube, dass die Ducati einen anderen Fahrstil erfordert als ein Moto2-Bike. Es wird zu Beginn nicht einfach sein, aber ich werde versuchen, ruhig und geduldig zu bleiben und mit dem Team und Ducati gut zu arbeiten. Ich mag die Atmosphäre und die Leute, mit denen ich arbeiten werde», erklärte Marini.



Es gibt viel zu tun für den Ducati-Neuzugang, der gleichzeitig betonte: «Ich bin bereit. Ich glaube, dass es der richtige Moment für diesen Schritt ist. Ich bin wirklich motiviert und würde am lieben morgen loslegen.»

Als Valentino Rossi nach seinem ersten Titelgewinn 1997 in der 125er-Klasse nach Hause kam, war sein Halbbruder Luca gerade erst 21 Jahre alt. Dass beide nun in der MotoGP-Startaufstellung stehen, ist natürlich auch für den Moto2-Vizeweltmeister des Vorjahres speziell.



«Wir können viel miteinander reden, auch vor dem Start. Ich glaube, es wird großartig sein und sehr emotional, mit ihm auf der Strecke zu sein. Es wäre auch großartig, ein paar Kämpfe mit ihm auszutragen, aber ich weiß nicht, ob ich auf Anhieb so schnell sein kann wie er, ich werde es aber sicher versuchen», schmunzelte der 23-jährige Klassen-Neuling.