Die Nächsten, bitte: Pramac gibt Termin bekannt

Pramac Racing präsentiert die neue Ducati am 25. Februar

Pramac Racing wird seine neue Ducati am Donnerstag, 25. Februar, zum ersten Mal den Fans und Medienvertretern präsentieren. Johann Zarco und Jorge Martin sind schon in der heißen Phase für die anstehenden Tests in Katar.

Bei der Teambuilding-Maßnahme von Ducati waren Jorge Martin und Johann Zarco bereits dabei. Allerdings saßen die beiden Piloten von Pramac Racing in Jerez noch auf einer Ducati Panigale V4S. Ihre neue Desmosedici werden sie aber zeitnah enthüllen.

Der Rennstall veröffentlichte am Mittwoch den Präsentationstermin. Demnach wird das Motorrad am Donnerstag, 25. Februar, um 16 Uhr der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorgeführt. Die Fans können über die Social-Media-Kanäle des Teams dabei sein.

Martin saß am Mittwoch, so hat er es auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht, zum vorerst letzten Mal auf seiner MX-Maschine. Die heiße Phase für die Testfahrten in Katar beginnt ab jetzt. Auf dem Losail International Circuit darf der Spanier als Rookie bereits beim Shakedown-Test mitmischen. Zarco steigt dann einen Tag später ein.

Die beiden Fahrer stehen bei Ducati unter Vertrag und werden mit der neusten Desmosedici die Saison 2021 in Angriff nehmen. Mit Blick auf die Fahrerpaarung sagte Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti: «Alle werden von den Ingenieuren und Mechanikern von Ducati unterstützt. Wir haben die vielversprechendsten Fahrer hochgezogen und an uns gebunden. Für sie und unsere anderen Piloten ist es eine großartige Möglichkeit. Allerdings ist es schade, dass sie vor den Tests in Katar nicht auf dem Motorrad sitzen können.»

Die Tests in Malaysia konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht planmäßig absolviert werden und werden nun in Katar nachgeholt.

Die MotoGP-Wintertests 2021

Shakedown-Test in Katar: 5. März (nur für Testfahrer und Rookies)

Offizieller Test in Katar: 6. und 7. März

Offizieller Test in Katar: 10. bis 12. März

Wintertests der Moto2- und Moto3-Klasse

Katar-Test: 19. bis 21. März

Private Tests Moto2

Jerez: 24./25. Februar

Portimão: 2./3. März

Valencia: 1./2. März