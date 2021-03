Johann Zarco (6.) über die Vorzüge von Pramac Ducati

«Sobald ich mich auf dem Bike wohler fühle, werde ich zwar nicht viel schneller sein, aber konstanter», sagte Pramac-Neuling Johann Zarco nach dem ersten MotoGP-Testtag in Katar. «Dann wird’s für die Rennen interessant.

«Das war ein guter erster Tag», hielt Johann Zarco fest, der seine Pramac-Ducati am Samstag mit 0,423 sec Rückstand auf den Schnellsten Aleix Espargaró (Aprilia) auf Platz 6 brachte. «Ich bin diesen Winter nicht viel gefahren und habe mich auf qualitativ hochwertiges Training mit der Ducati Panigale konzentriert. Damit hatte ich etwas Pech, weil es in Jerez oft geregnet hat. Trotzdem konnte ich mich so gut an den Speed gewöhnen und war überrascht, wie schnell ich in Katar vom Start weg war. Ich war in jeder Session konkurrenzfähig, das ist sehr positiv.»

Der Franzose war zweitbester Ducati-Pilot, nur Jack Miller aus dem Werksteam war eine knappe Zehntelsekunde schneller. Bei Pramac findet Zarco bessere Bedingungen vor als letztes Jahr bei Esponsorama, «es sind die vielen kleinen Dinge am Motor, dem Getriebe und dem Chassis, welche dich letztlich schneller machen», weiß der Mann aus der Filmstadt Cannes. «Sobald ich mich auf dem Motorrad noch wohler fühle und es entsprechend besser einsetzen kann, werde ich zwar nicht viel schneller, aber konstanter sein – dann wird es für die Rennen interessant. Obwohl das mein erster Tag war, kann ich schon fast wieder so denken wie letzte Saison. Alles was ich damals gelernt habe, kann ich jetzt nützen.»

Zarco hat seine beiden wichtigsten Ansprechpartner vom Team Esponsorama zu Pramac mitgenommen, die beiden Techniker haben einen Ducati-Vertrag. «So können wir in die gleiche Richtung wie letztes Jahr arbeiten», meinte der zweifache Moto2-Weltmeister. «Die Mechaniker muss ich erst noch kennenlernen, wir haben beim Mittagessen aber bereits miteinander gescherzt und Geschichten erzählt, wir kommen gut miteinander aus.»

MotoGP-Test Katar, 6. März:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,687 min

2. Stefan Bradl, Honda, 1:54,943 min, + 0,256 sec

3. Joan Mir, Suzuki, 1:54,980, + 0,293

4. Jack Miller, Ducati, 1:55,022, + 0,335

5. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,084, + 0,397

6. Johann Zarco, Ducati, 1:55,110, + 0,423

7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:55,174, + 0,487

8. Alex Rins, Suzuki, 1:55,198, + 0,511

9. Maverick Viñales, Yamaha, 1:55,259, + 0,572

10. Alex Márquez, Honda, 1:55,278, + 0,591

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:55,467, + 0,780

12. Brad Binder, KTM, 1:55,535, + 0,848

13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:55,572, + 0,885

14. Valentino Rossi, Yamaha, 1:55,584, + 0,897

15. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:55,707, + 1,020

16. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:55,807, + 1,120

17. Pol Espargaró, Honda, 1:55,878, + 1,191

18. Jorge Martin, Ducati, 1:56,147, + 1,460

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:56,511, + 1,824

20. Enea Bastianini, Ducati, 1:56,593, + 1,906

21. Yamaha Test1, 1:56,641, + 1,954

22. Iker Lecuona, KTM, 1:56,920, + 2,233

23. Danilo Petrucci, KTM, 1:56,989, + 2,302

24. Luca Marini, Ducati, 1:57,335, + 2,648

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1:57,460, + 2,773

26. Dani Pedrosa, KTM, 1:57,617, + 2,930

27. Yamaha Test3, 1:58,696, + 4,009

28. Michele Pirro, Ducati, 1:58,917, + 4,230

29. Takuya Tsuda, Suzuki, 1:59,693, + 5,006