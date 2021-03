Joan Mir: «In der MotoGP muss man sich verbessern»

Bei MotoGP-Weltmeister Joan Mir stand am Sonntag einiges auf der Testliste, darunter ein neues Chassis. Ein «holeshot device» an der Front haben die Suzuki-Werksfahrer im Gegensatz zur Konkurrenz aber noch nicht.

Joan Mir beendete einen arbeitsreichen Sonntag nach 48 Runden schon eine gute Stunde vor dem offiziellen Testende. Mit einer persönlichen Bestzeit von 1:54,515 min lag er auf Platz 8, als er um 20.15 Ortszeit schon für seine Presserunde erschien.



«Es war ein harter Tag. Ein Test ist immer anstrengend, weil man immer bei 100 Prozent testen muss. Das ist nicht einfach», erzählte der Weltmeister. «Wir haben uns heute darauf konzentriert, verschiedene neue Dinge auszuprobieren – darunter ein anderes Chassis und einiges an der Elektronik-Seite. Dazu die unterschiedlichen Reifen. Ich bin ziemlich glücklich mit der Performance, mit der Rundenzeit sind wir nicht weit weg. Das heißt, dass wir eine gute Basis für die nächsten drei Testtage haben.»

Zum Potenzial seines 2021er-Motorrads sagte der Suzuki-Werksfahrer: «Das Motorrad verändert sich nicht groß, das ist normal. Das Wichtige ist, dass wir die kleinen Dinge verbessern, wo unsere Schwächen lagen: Die eine schnelle Runden, ein bisschen das Chassis und im Elektronik-Bereich. Das ist das, was wir im Moment tun.»



Was kann Mir zum neuen Chassis sagen? «Es gibt positive und negative Aspekte, es ist aber keine Revolution. Es ist etwas besser, wenn es ums Handling geht. In anderen Bereichen, zum Beispiel in der Bremsphase, ist es aber nicht so gut. Wir müssen jetzt daran arbeiten, um zu sehen, ob wir es über das Set-up hinbekommen können. Dafür haben wir noch drei Tage», verwies er auf den dreitägigen Test in der kommenden Woche (10. bis 12. März).

Bei Honda und Ducati wurde ein zusätzliches «holeshot device» an der Front gesichtet, dass – ähnlich wie im Motocross – die Gabel abgesenkt. Aprilia verwendete es auch schon. Werden die Suzuki-Piloten danach fragen? «Wenn es jeder hat und es funktioniert, dann werden wir Suzuki pushen müssen», antwortete Mir schmunzelnd. «Im Moment weiß ich aber noch nicht, ob es funktioniert oder nicht. Als das ‚Start Device‘ kam, ich glaube von Ducati, dann hatten wir es auch nicht sofort, aber ein paar Rennen später. In dem Fall müssen wir also warten, weil wir diese Vorrichtung im Moment nicht haben. Unser Start Device funktioniert aber gut. Aber klar, MotoGP bedeutet, dass man sich immer verbessern muss. Falls wir es brauchen, werden wir es uns beschaffen.»