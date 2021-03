Katar-Test, 16 Uhr: Bradl vor den Espargaró-Brüdern 07.03.2021 - 16:13 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Stefan Bradl erledigt wichtige Arbeit für Honda und ist gleichzeitig fix unterwegs

Zwar hat Stefan Bradl die anvisierte Zeit von unter 1:54-min noch nicht unterboten, aber der Honda-Pilot ist auch am zweiten IRTA-Testtag in Katar gut in Schuss. Sein Teamkollege Pol Espargaró liegt nur knapp dahinter.