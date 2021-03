Alex Márquez (LCR Honda): Drei Stürze in zwei Tagen

Am zweiten MotoGP-Testtag unter Flutlicht in Katar schmiss LCR-Neuzugang Alex Márquez seine Honda RC213V gleich zweimal weg. «Besser jetzt, als während des Rennwochenendes», meinte der Spanier.

Am Samstag musste Alex Márquez, der jüngere Bruder von Marc, zu Beginn des Losail-Tests bei hoher Geschwindigkeit zu Boden, kam aber mit einigen Kratzern im Gesicht davon.

Auch am Sonntag bescherte der LCR-Pilot seinen Mechanikern einige Extraarbeit. «Ich versuchte einen anderen Vorderreifen, machte einen kleinen Fehler und stürzte», fasste Alex sein zweites Malheur zusammen. «Der Schaden am Motorrad war nicht groß, aber es gab einiges zu richten, was eine Weile dauerte. Das machte unseren Testtag schwieriger, weil wir nur noch ein Motorrad hatten. Erst gegen Ende hatte ich die Maschine wieder zur Verfügung, als ich mit neuen Reifen auf Zeitenjagd gehen wollte. Dann passierte mir in Kurve 2 erneut ein kleiner Fehler und ich stürzte wieder – glücklicherweise ohne großen Schaden am Bike. Zwei Fehler an einem Tag – ich muss mich diesbezüglich verbessern. Positiv ist, dass wir für die kommenden drei Testtage genau wissen, in welche Richtung wir müssen.»

Márquez beendete den ersten Katar-Test mit 1,012 sec Rückstand auf den Schnellsten Fabio Quartararo (Yamaha) als 14., auf den besten Honda-Piloten Stefan Bradl (5.) verlor der Spanier 0,742 sec.



Der zweite Katar-Test ist diese Woche Mittwoch bis Freitag, bevor am letzten März- und am ersten April-Sonntag die ersten beiden MotoGP-Rennen der Saison 2021 in der katarischen Wüste über die Bühne gehen.

«Es ist besser, dass ich die Dinge mit den Vorderreifen jetzt probiere und stürze, als während eines Rennwochenendes», meinte Márquez. «Alle Fahrer haben für HRC verschiedene Dinge zu testen, um schlussendlich in die gleiche Richtung zu arbeiten. Ich habe mich am Sonntag vor allem mit dem Chassis beschäftigt, um herauszufinden, in welchen Bereichen wir uns verbessern können. Es lief nicht wirklich positiv, aber jetzt kennen wir wenigstens die Richtung. Du musst auch an einem schlechten Tag die positiven Dinge mitnehmen. Bislang fühle ich mich mit dem Standard-Chassis besser, das ich am Samstag eingesetzt habe. Trotzdem braucht HRC Rückmeldungen, um weiterentwickeln zu können.»

MotoGP-Test Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970