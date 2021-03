Katar-Test, Sonntag: Quartararo vorn, Bradl Fünfter

Die Zeiten des ersten IRTA-Tests in Katar purzelten am Abschlusstag. Fabio Quartararo setzte sich an die Spitze und unterbot als einziger Fahrer die 1:54-min-Marke. Stefan Bradl landete als bester Honda-Fahrer auf P5.

Der erste IRTA-Test der bevorstehenden MotoGP-Saison ist Geschichte. Nach dem Shakedown-Auftakt am Freitag und zwei weiteren Möglichkeiten am Wochenende steht in der kombinierten Zeitenliste Fabio Quartararo ganz oben. Ganz klar: Beim ersten Kräftemessen genießen die Zeiten nicht die höchste Priorität. Dennoch auffällig: Unter den Top 10 tauchten fünf Hersteller auf. Nur KTM verpasste den Sprung haarscharf. Miguel Oliveira belegte P11.

Bei Sonne, Höchsttemperaturen von 26 Grad und Windstärken von knapp 20 Stundenkilometern hatten die Fahrer etwas bessere Verhältnisse als noch am Samstag. Jedoch gingen die Piloten auch weiterhin nicht auf Zeitenjagd. Stattdessen versuchten sie, wieder ein Gefühl für das Motorrad zu bekommen, neue Teile auszuprobieren und die an sie gestellten Aufgaben abzuarbeiten.

Es ging jedoch erst einmal ganz gemächlich los. Nach einer Stunde brachten gerade einmal sechs Fahrer gezeitete Runden auf das Tableaus. Danilo Petrucci lag als neuer KTM Tech3-Fahrer auf dem ersten Platz. Der WM-Dritte Alex Rins (Suzuki) stand teilweise sogar an der Strecke, um die Arbeit von Testfahrer Sylvain Guintoli zu verfolgen, ehe er selbst auf seine neue GSX-RR stieg. Teamkollege Joan Mir beendete den Tag frühzeitig und nutzte die Zeit, um seine Medienrunde abzuhalten.

Maverick Vinales begab sich fünf Mal auf eine Outlap, ehe er sich mit seiner sechsten Runde auf den vierten Platz setzte. In Führung lag nach zwei Stunden Johann Zarco (1:55,796 min), der bei Halbzeit mit 35 Runden am fleißigsten war. Später wurde er von Aleix Espargaró abgelöst (69 Runden). Hinter Zarco folgten Francesco Bagnaia, Pol Espargaró und Takaaki Nakagami.

Zeitweise lagen mit Vinales, Franco Morbidelli und Fabio Quartararo drei Yamaha-Piloten an der Spitze, ehe Honda mit Ersatzfahrer Bradl und Pol Espargaró zurückschlug. Bradls Ziel war es übrigens, die Marke von 1:54-min zu unterbieten. Dies gelang ihm nicht.

Aleix Espargaró war bereits am Samstag der schnellste Fahrer des Feldes und setzte sich 90 Minuten vor Ablauf der Uhr an die Spitze. Seine Bestzeit vom Vortag unterbot er um 0,5 sec. Erster Verfolger blieb Bradl vor Jack Miller (Ducati). Weltmeister Joan Mir (Suzuki) und Morbidelli, der als einziger Yamaha-Stammfahrer nicht die neuste Version der M1 zur Verfügung hat, folgten.

Am Abend kühlte es zunehmend ab. Dennoch gab es noch einige Verschiebungen an der Spitze: Morbidelli schob sich in der Schlussstunde zwischenzeitlich auf den zweiten Rang. Sein Rückstand auf Aleix Espargaró, der am Vortag seine vergleichsweise niedrige Spitzengeschwindigkeit thematisiert hatte, betrug lediglich 0,001 sec. Das Führungsduo wurde aber noch einmal verdrängt. Quartararo unterbot als erster und einziger Fahrer die 1:54-min-Marke und zauberte eine 1:53,940 min auf den Asphalt. Knapp dahinter folgte Jack Miller.

Yamaha hatte übrigens sowohl beim Shakedown-Test als auch am Samstag drei weitere Maschinen mit drei Testfahrern im Einsatz. Sie wechselten durchgehend die Motorräder und wurden in der Zeitenliste deshalb als Test 1 bis 3 bezeichnet. Am Abschlusstag waren nur noch zwei weitere M1 neben jenen der Stammpiloten auf dem Kurs unterwegs. Petronas Yamaha SRT-Neuzugang Valentino Rossi blieb derweil weit hinter seinen Markenkollegen zurück und landete mit über 1,7 sec auf dem 20. Rang.

Bei KTM gibt es Neuigkeiten aus der Entwicklungsabteilung zu vermelden. Pitlane-Reporter Simon Crafar berichtet, dass auch die Orangenen auf die Startvorrichtung «holeshot device» setzen sollen.

Gestürzt waren am Sonntag unter anderem die beiden LCR-Piloten Alex Marquez, Takaaki Nakagami, Cal Crutchlow sowie Neuling Jorge Martin. Die beiden Spanier waren bereits am Freitag gecrasht. Bester Rookie war übrigens Moto2-Weltmeister Enea Bastianini auf dem 16. Platz mit einer 1:55,486.

Zum Vergleich: Damit blieb er um 0,2 sec unter der von Bradl fixierten Freitagsbestzeit (1:55,614 min). Die Circuit-Best-Lap auf dem 5,380 km langen Kurs fuhr Marc Márquez (Honda) im zweiten Freien Training von 2019 (1:53,380 min). Beim Katar-Test im Vorjahr fuhr Maverick Viñales (Yamaha) in 1:53,858 min die Bestzeit.

Beim GP 2020 waren nur die Moto2- und die Moto3-Klassen am Start. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die Königsklasse im Vorjahr nicht starten konnte.

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970