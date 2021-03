Mittwoch, 16 Uhr: Pol Espargaró bei Katar-Test vorn

Neuzugang Pol Espargaró kommt mit der Honda beim Katar-Test immer besser zurecht. Der Spanier führt am Eröffnungstag des zweiten offiziellen IRTA-Tests vor drei Yamaha-Piloten. Stefan Bradl ist Fünfter.

Pol Espargaró scheint das Vertrauen in seine Honda gefunden zu haben. Bei Halbzeit des Testtages am Mittwoch führt der Spanier mit einer Zeit von 1:54,272 vor den drei Yamaha-Piloten Fabio Quartararo, Franco Morbidelli und Maverick Vinales. Altmeister Valentino Rossi komplettiert das Yamaha-Quartett auf dem achten Platz mit 0,790 sec Rückstand. Zur Bestzeit vom Sonntag fehlen noch knapp 0,3 sec.

Los ging es auf dem Losail International Circuit in Katar aber behäbig. Bei 28 Grad Lufttemperatur und einer Windstärke von 28 Stundenkilometern waren die Verhältnisse vergleichbar mit jenen vom Shakedown-Test am vergangenen Freitag und den Bedingungen am Wochenende, als die ersten beiden IRTA-Testtage auf dem Programm standen. Sie fungierten als Nachholtermin für den wegen der Corona-Pandemie abgesagten Sepang-Test. Auch beim Saisonauftakt am 28. März sollten die Gegebenheiten im Golfstaat ähnlich sein.

Die ersten Runden drehten mit Michele Pirro (Ducati) und Takuya Tsuda (Suzuki) zwei Testpiloten. Der erste Stammfahrer, der sich auf den 5,380 Kilometer langen Kurs wagte und eine Zeit auf das Tableaus brachte, war der letztjährige WM-Dritte Alex Rins (Suzuki).

Ihm folgten Teamkollege Joan Mir, der sich nach 80 Minuten an die Spitze setzte, Quartararo sowie die beiden KTM Tech3-Piloten Iker Lecuona und Danilo Petrucci.

Einen kleinen Schreckmoment erlebte Aleix Espargaró, der am vergangenen Samstag ganz vorne lag. Er hatte ein Problem im zweiten Sektor, konnte mit seiner Aprilia aber rasch wieder auf Datensammlung gehen. Das Top-Speed-Problem besteht bei der RS-GP immer noch. Nach knappen zwei Stunden hatte Espargaró mit 325,3 km/h zwölf Stundenkilometer weniger vorzuweisen als der bis dahin schnellste Konkurrent, sein Bruder Pol Espargaró. Die Geschwindigkeit wirkt sich aber nicht auf die Zeitenliste aus, denn in dieser stand Aleix zu diesem Zeitpunkt auf dem zweiten Platz und damit einen Rang vor Pol.

Stefan Bradl hatte bei Halbzeit 15 Runden gedreht und lag auf dem fünften Platz. Hatte er nach den ersten Testtagen noch Vorsprung auf Pol Espargaró, haben sich die Kräfteverhältnisse nun verschoben.

Zu betonen gilt natürlich aber auch: Die Tests sind noch kein Indiz für irgendwelche Rückschlüsse. Obwohl: Es ist schon deutlich zu sehen, dass alle Ducati-Piloten schnell auf den Geraden sind. Erneut lag Johann Zarco mit 346 km/h ganz vorne. Am Sonntag hatte der französische Pramac-Pilot sogar die 350-km/h-Schallmauer durchbrochen.

Interessant war auch, dass Vinales zunächst durchgehend aus der Box hinausfuhr und umgehend wieder zurückkam. Eine gezeitete Runde fehlte von ihm sehr lange.

Die größte Überraschung ist bisher Jorge Martin. Der Moto2-Aufsteiger kam als letzter Fahrer auf die Strecke, arbeitete sich zeitweise aber auf den neunten Platz nach vorne. Da Rossi, Francesco Bagnaia und Takaaki Nakagami zulegten, fiel er dann nach dreieinhalb Stunden auf den zwölften Rang zurück.

Dani Pedrosa leistete wichtige Entwicklungsarbeit für KTM und war mit 30 Runden der bislang fleißigste Fahrer. Im internen Duell der Orangenen führte Miguel Oliveira vor Brad Binder, der mit den ersten Testtagen gar nicht zufrieden war. Insgesamt stürzte er am vergangenen Wochenende drei Mal.

Für den Mittwoch hat sich die Kreativ-Abteilung bei Yamaha derweil etwas einfallen lassen: Testfahrer Cal Crutchlow ging anlässlich eines Jubiläums mit einer besonderen Lackierung auf die Piste. Vor 60 Jahren startete das GP-Abenteuer des Herstellers und deswegen ist die M1 des Briten in den Farben Rot und Weiß.

Noch liegen dreieinhalb Stunden vor den Teams und Fahrern. Um 21 Uhr ist der erste Testtag des zweiten offiziellen IRTA-Tests zu Ende.

MotoGP-Test Katar, 10. März, 16 Uhr:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:54,272 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,316 sec

3. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,442

4. Maverick Vinales, Yamaha, + 0,618

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,702

6. Jack Miller, Ducati, + 0,762

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,777

8. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,790

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,907

10. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,064

11. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,100

12. Jorge Martin, Ducati, + 1,172

13. Miguel Oliveira, KTM, + 1,257

14. Brad Binder, KTM, + 1,341

15. Dani Pedrosa, KTM, + 1,368

16. Joan Mir, Suzuki, + 1,450

17. Test 2, Yamaha, + 1.490

18. Alex Rins, Suzuki, + 1,519

19. Luca Marini, Ducati, + 1,719

20. Alex Márquez, Honda, + 1,721

21. Danilo Petrucci, KTM, +1,733

22. Enea Bastianini, Ducati, + 1,738

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,052

24. Lorenzo Savadori, Ducati, + 2,130

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, +2,567

26. Michele Pirro, Ducati, + 2,983

27. Test 1, Yamaha, + 3,376

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 3,523

ohne Zeit: Test 3, Yamaha