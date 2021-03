Miguel Oliveira (KTM): «Das Gegenteil von stressig»

Der portugiesische Red Bull-KTM-Fahrer Miguel Oliveira liefert interessante Einblicke in seine neues Dasein als Werksfahrer in einem offiziellen MotoGP-Herstellerteam.

Miguel Oliveira beendete die ersten MotoGP-Tests der neuen Saison auf dem Losail International Circuit in Doha auf Rang 11 in der kombinierten Zeitenliste. Der 26-Jährige, der schnellster KTM-Fahrer war, hat sich einen grossen Lebenstraum erfüllt und fährt erstmals in seiner Karriere als offizieller MotoGP-Werksfahrer für die Mannschaft von Red Bull-KTM.

Der smarte Portugiese hat nach dem Wechsel von Tech3 ins offizielle Werksteam aber auch einen Kulturwechsel erlebt, den er sehr positiv sieht. Der Aufwand ist ungleich grösser. Jetzt im offiziellen Werksteam zu sein, ist für ihn aber nicht mit Stress verbunden. «Wir haben hier mehr Leute, aber jeder weiss auch genau, was er zu tun hat», schildert er.

«Es ist eigentlich das Gegenteil von stressig. Jeder hat hier eine Sache, für die er zuständig ist. Das ist dann auch sehr effektiv. Jeder hat im Team eine ganz bestimmte Aufgabe. Ich fühle mich sehr entspannt, obwohl der Zeitplan sehr dicht ist. Wir müssen mit der Crew die Pläne auch immer wieder anpassen und können das auch tun. Ich fühle mich sehr wohl und denke, wir haben ein Team mit dem wir gewinnen können. Ich habe diese ersten Tage genossen.»

Oliveira bekennt aber auch: «Doha ist nicht die allerbeste Piste für Tests. Ich würde mir Jerez aussuchen, das wäre verlässlicher. Doch das ist nun einmal, was wir und alle anderen Gegner jetzt haben. Wir können nur fokussiert bleiben und keine Fehler machen.» Er ist sich sicher: «Ich denke wir werden einen guten Plan haben und alles checken. Für die nächsten Tage ist der Hotelstrand wohl eine gute Alternative.»

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970