Jorge Martín (18.): «Schnell auf gebrauchten Reifen» 08.03.2021 - 16:44 Von Sarah Göpfert

MotoGP-Rookie Jorge Martín nahm am Freitag beim Shakedown-Test in Katar das erste Mal auf seiner Pramac-Ducati Platz. Nach drei lehrreichen Tagen, in denen er zweimal zu Boden musste, schloss er den Test auf Rang 21 ab.