LIQUI MOLY ist wieder die Nummer 1

Erfolg auf ganzer Linie: Auch 2021 überzeugt die deutsche Marke die Autofahrer. Die Leser der AutoBILD wählten LIQUI MOLY zur besten Schmierstoffmarke.

Das geht rauf (runter) wie Öl! Seit Jahren gibt es für unsere Marke nur eine Richtung: nach oben! Das gilt für die Spitzenqualität unserer Produkte genauso wie für die Beliebtheit von LIQUI MOLY. Unser Öl und nahezu 4000 Artikel kennt man mittlerweile auf der ganzen Welt und verbindet diese unter anderem mit großen Motorsportereignissen und einem positiven Image.



Auf das Know-how unserer Marke Made in Germany vertrauen Millionen Autofahrer. Wohl auch deshalb wählten uns die Leser der führenden Automagazine 2021 erneut zu Deutschlands bester Schmierstoffmarke. Bei AUTO ZEITUNG sowie auto motor und sport bereits das 11. Mal in Folge. Zudem glänzen wir bei AUTO ZEITUNG wiederholt mit Platz 2 in der Kategorie Pflegemittel für Fahrzeuge. Eine besondere Ehre, für die wir uns ganz besonders bei Ihnen bedanken.



Natürlich bedanken wir uns auf die gewohnte LIQUI MOLY-Art mit unserem Bekenntnis zu exzellentem Service und herausragenden Produkten für Ihr Mobil – für innen und außen, vom Motor bis zur Lackpflege. Denn wir bieten nicht nur Motoröl oder Additive, sondern auch ein breites Sortiment zur Pflege Ihres Fahrzeugs. Damit überzeugt LIQUI MOLY mit einem Komplettangebot für jedes Gefährt. Ihr Dank und Ihr Vertrauen spornen uns weiter an, nur das Beste für Sie und Ihr Fahrzeug zu geben, egal ob Auto, Fahr- oder Motorrad. Mit LIQUI MOLY liegen Sie immer richtig und kommen zuverlässig sowie sicher ans Ziel.