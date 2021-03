Katar: Wind verhindert Testarbeit am Freitag

Am letzten Testtag vor dem MotoGP-Auftakt 2021 spielen in Doha die Bedingungen nicht mit. Der Wind wehte Sand auf die Strecke, nur Pol Espargaró und Danilo Petrucci drehten ein paar Runden.

Der fünfte und letzte IRTA-Testtag für die MotoGP-Klasse in Katar begann nur sehr schleppend. «Es ist sehr windig und wirklich sehr heiß, die Temperaturen stiegen im Vergleich zu gestern um 7 Grad. Jetzt sind es 38 Grad, das ist wirklich viel», beschrieb Pecco Bagnaia die alles andere als idealen Bedingungen um kurz nach 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ). Problematisch war vor allem der Sand, der auf die Strecke geweht wurde.

Michele Pirro fuhr nach einer Stunde zwar eine erste Runde, bog aber gleich wieder in Richtung Ducati-Box ab. Mehr als eineinhalb Stunden nach Testbeginn drehten dann Suzuki-Testfahrer Takuya Tsuda und Tech3-KTM-Neuzugang Danilo Petrucci ihre ersten Runden.



Der zweite und bis zu diesem Zeitpunkt letzte Umlauf des Italieners war nach drei Stunden immer noch die einzige gezeitete Runde im Klassement – allerdings stand nur eine 2:01,308 min zu Buche.



Zum Vergleich: Jack Miller hatte in 1:53,183 min am Mittwoch noch für einen inoffiziellen All-Time-Lap-Record auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit gesorgt.

Nach drei Stunden und 40 Minuten ging noch Pol Espargaró auf die sandige Strecke, der Repsol-Honda-Pilot fuhr eine 2:01,303 min.



«Es gibt heute keine Neuigkeiten. Es fährt keiner, so wird die Piste auch nicht sauber», erklärte Rookie Enea Bastianini um 18 Uhr Ortszeit – und damit drei Stunden vor dem offiziellen Testende.



Wenig später wurde die Test-Session mit roter Flagge unterbrochen. Der Grund: Die Streckenarbeiter versuchen nun, die Fahrbahn zu reinigen.

MotoGP-Test Katar, 12. März, 16 Uhr:

1. Pol Espargaró, Honda, 2:01,303 min

2. Petrucci, KTM, + 0,005 sec

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612