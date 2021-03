Valentino Rossi: «Top-Speed Nachteil ist kleiner»

Valentino Rossi ist erleichtert. Erstens rechnet er mit einer «normalen Saison», was den Kalender betrifft. Und zweitens fühlt er sich nach Platz 8 deutlich besser in Form als im Herbst.

Am Mittwoch war Valentino Rossi auf dem Losail International Circuit nach Platz 13 noch nicht zufrieden, doch am Donnerstag steigerte sich der Petronas-Yamaha auf Platz 8, wobei die anderen drei Yamaha-Kollegen die Ränge 1 bis 3 beschlagnahmten. «Ich bin froh, dass wir unsere Performance im Vergleich zum Mittwoch verbessert haben», stellte der 42-jährige Italiener fest. «1:53,9 min bin ich hier in Losail noch nie gefahren. Ich bin überzeugt, dass ich jetzt besser auf die Saison vorbereitet bin als letztes Jahr. Ihr erinnert euch ja: Wir haben 2020 hier im Februar getestet, doch dann ging die Rennsaison erst fünf Monate später in Jerez los. Ich hoffe, dass die kommende Saison normaler verläuft. Sie beginnt auf jeden Fall früher, obwohl das ganze Geschehen immer noch von Covid beeinträchtigt wird. Aber es sieht so aus, als könnten wir auf den europäischen Strecken zum richtigen Zeitpunkt fahren. Letztes Jahr war alles auf den Kopf gestellt. Wir sind bei 50 Grad im Juli in Jerez gefahren und haben im Oktober in Le Mans bitterlich gefroren. Es war Winter. Das hat für alle Beteiligten viele Probleme verursacht.»

«Ich hoffe auch, dass wir im Herbst in Übersee auf all diesen schönen Pisten antreten können. Es wäre schön, wenn Katar der einzige Doppel-Event wäre und der Rest der Weltmeisterschaft normal verlaufen würde. Bisher bin ich happy, weil ich mich vor dem letzten Testtag hier viel konkurrenzfähiger fühle als am Saisonende 2020.»

Hat Yamaha mit der neuen Verkleidung im Top-Speed zur Konkurrenz aufgeholt? Kann Yamaha künftig auf den schnellen Posten wie Katar, Mugello, Catalunya und Aragón mit Ducati & Co. auf den Geraden mithalten?

Rossi: «Ja, das wäre erfreulich und sehr wichtig, denn die Motorenentwicklung ist von März 2020 bis zum Saisonende 2021 eingefroren. Letztes Jahr waren wir stark beunruhigt, denn 2020 waren unsere Top-Speed-Nachteile gewaltig. Deshalb habe ich bei Yamaha Druck gemacht. Ich glaube, sie haben an den richtigen Schrauben gedreht. Denn es ist ja nicht nur der Motor, der für den Top-Speed verantwortlich ist. Ein wichtiges Gebiet beim MotoGP-Bike ist die Aerodynamik. Unser Speed ist jetzt nicht mehr so übel. Wir verlieren zwar noch immer 10 km/h auf die Ducati. Aber der Unterschied ist geringer geworden. Das wird auf den schnellen Pisten hilfreich sein.»

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970