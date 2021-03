Fabio Quartararo: «Ihr könnt das ganze Geld setzen»

Ohne am Freitag auf der Strecke gewesen zu sein, beendet Fabio Quartararo den zweiten IRTA-Test in Katar. Der Yamaha-Pilot verlässt den Losail International Circuit mit einer Menge Optimismus im Gepäck, aber auch Sorgen.

Es war ein verlorener Tag für die MotoGP-Piloten. Wegen des Windes und der dadurch verschmutzten Strecke blieb es relativ ruhig auf dem Losail International Circuit. Fabio Quartararo nutzte die Zeit, um seine Presserunde vorzuziehen. «Als Fahrer möchte man immer fahren. Natürlich ist es so, dass wir jetzt vier Tage lang hier in Katar gefahren sind und es hätte auch langweilig werden können. Aber trotzdem hatte ich gehofft, dass ich noch eine Rennsimulation absolvieren könnte. Das hat nicht geklappt.»

Das ist aber halb so wild, meint der französische Yamaha-Pilot, der am Donnerstag den dritten Platz belegt hatte: «Es wäre schön gewesen, zu fahren, aber nicht unbedingt notwendig. Die wichtigen Dinge haben wir getestet. Ich weiß, mit welchem Motorrad ich das Rennwochenende angehen werde. Das ist wichtig.»

Quartararo ist zuversichtlich. Aber würde er den Fans auch raten, Geld auf einen Sieg von ihm zu setzen? «Ihr könnt Geld setzen. Das gehört Euch nicht mir. Ich kann nur so viel sagen: Ich fühle mich gut. Aber der Test ist ein Test und im Rennen sieht es dann oft wieder ganz anders aus. Fragt mich noch einmal am Samstag nach der Qualifikation, dann weiß ich die Lage schon besser einzuschätzen.»

Besonders vor den Toren Dohas müssen die Yamaha-Fahrer auf die Konkurrenz von Ducati schauen. Die Top-Speed-Werte rufen auch bei Quartararo Sorgen hervor. «Das ist auf dieser Strecke wirklich ein Problem. Aber es ist, wie es ist. Wir können nicht einfach aufrüsten und mit 20 Pferdestärken mehr fahren, wir dürfen uns nicht verunsichern lassen.»

Sieht es auf anderen Strecken aber anders aus? Quartararo sagt: «Natürlich ist es nicht optimal, nur auf diesem Kurs zu testen. Wenn wir in Portimao sind, werden wir sehen, wie stark wir sind. Dort hatten wir im Vorjahr große Probleme. Ich bin nicht zu 100 Prozent zufrieden, aber ich glaube an mich und an Yamaha. Wir werden vorbereitet sein.»

Und wie fühlt es sich für den 21-Jährigen an, seit einer Woche nun endlich beim Werksteam zu arbeiten? «Man hat hier viel mehr Verantwortung zu tragen», erklärt Quartararo. «Für mich war das noch ein bisschen befremdlich. Alle Ingenieure und Mechaniker hören einem zu. Jedes Wort, das man sagt, ist so wichtig. Man sollte so wenig wie möglich sagen, aber gleichzeitig so viel, damit die Crew den richtigen Weg einschlägt.»

Für ihn geht es nun zurück in die Heimat, ehe am 28. März der Saisonauftakt im Golfstaat auf dem Programm steht.

MotoGP-Test Katar, 12. März, 16 Uhr:

1. Pol Espargaró, Honda, 2:01,303 min

2. Petrucci, KTM, + 0,005 sec

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612