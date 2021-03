Tech3-KTM-Teamchef: «Können nicht um Top-5 kämpfen»

Das Tech3 KTM Factory Racing-Team hatte beim MotoGP-Wintertest in Katar mit beiden Piloten zu kämpfen. Team-Neuling Danilo Petrucci und Iker Lecuona reihten sich jenseits der Top-15 in der Zeitenliste ein.

Die Bedingungen am letzten MotoGP-Testtag in Katar am Freitag waren sehr schlecht, Wind und Sand machten den Piloten einen Strich durch die Testaufgaben, darum wagten sich nur wenige auf den 5,380 km langen Kurs in der Wüste. Danilo Petrucci erreichte in neun Runden zwar die Tagesbestzeit, er blieb jedoch mehr als drei Sekunden hinter seiner eigenen Zeit vom Donnerstag. Tech3 KTM-Teamkollege Iker Lecuona blieb in der Box.



«Ich bin mit den Fortschritten an den vier Tagen in Katar sehr zufrieden. Leider konnten wir den letzten Tag nicht für weitere Verbesserungen nutzen. Trotzdem haben wir einige gute Ideen, was wir benötigen und ich freue mich sehr auf das erste Rennen», betonte Petrucci am Freitag. «Ich bin mit der Umgebung und mit dem Team sehr glücklich. Natürlich müssen wir uns weiter verbessern, denn unser Ziel ist es, an der Spitze zu kämpfen. Am Rennwochenende werden wir bei null beginnen, deshalb bin ich optimistisch für dieses neue Abenteuer.»

Iker Lecuona geht in sein zweites Jahr mit dem Tech3-Team in der MotoGP-Klasse. Obwohl am Ende nur Rang 23 beim Test herauskam, ist der junge Spanier optimistisch für den Saisonstart. «Am Ende war es sehr schwierig am letzten Tag unter den Bedingungen zu fahren, deshalb haben wir uns dazu entschieden, nicht auf die Strecke zu gehen, um unnötige Risiken zu vermeiden», sagte der KTM-Youngstar.

«Insgesamt habe ich sehr viel in den vier Tagen gelernt. Ich habe mich stark verbessert, obwohl meine Rundenzeit nicht die Beste ist. Am Freitag wollte ich eine Rennsimulation und eine Zeitenjagd machen, doch das Wetter verhinderte es. Wir haben weiterhin viel Arbeit vor uns und während des Rennwochenendes müssen wir viele Dinge überprüfen. Ich fühle aber, dass wir uns bereits am Trainingstag verbessern werden, um im Rennen näher an den Top-10 dran zu sein.»

Tech3 KTM-Teamchef Hervé Poncharal sieht die Lage vor dem ersten Rennen realistisch. Der Franzose kennt allerdings das Potenzial seiner Piloten: «Wir haben an jedem einzelnen Tag mit beiden Fahrern Fortschritte gemacht, aber wir haben viel Arbeit vor uns und wir müssen noch einige Schritte machen, um uns zu verbessern. Wir haben viele Ideen, aber ich glaube, jedes Team wird noch einen Schritt machen. Momentan sind wir mehr als 1,5 Sekunden hinter der Spitze, das ist ein großer Rückstand.»

«Ich hoffe, bei der Pace sind wir nicht so weit zurück, aber es ist klar, dass wir nicht um die Top-5 kämpfen können», betonte der KTM-Teamchef. «Das Gute ist, dass wir nicht so weit von den anderen KTM-Fahrern entfernt sind, das bedeutet, dass Danilo die KTM bereits gut verstanden hat und dass Iker gute Fortschritte macht. Natürlich ist es nicht genug, wenn vier KTM’s nah zusammen sind, aber wir haben ähnliche Probleme und wir werden stärker, wenn wir gemeinsam Lösungen finden.»

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612