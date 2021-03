ServusTV: «Sport und Talk» heute mit Stefan Bradl

Honda-Testfahrer und ServusTV-Experte Stefan Bradl wird bei der heutigen Ausgabe von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über den anstehenden MotoGP-Auftakt 2021 in Katar sprechen.

Am Wochenende heulen bei ServusTV die Motoren der Vier- und Zweiräder auf: Mit der MotoGP-WM und der Formel 1 sind die beiden attraktivsten Rennserien der Welt bei einem Sender im Free-TV vereint.

Passend zum Anlass erklären am Montagabend (ab 21:10 Uhr in Österreich, 23:10 Uhr in Deutschland und der Schweiz) in «Sport und Talk aus dem Hangar-7» Stefano Domenicali in einem eingespielten Exklusiv-Interview und Stefan Bradl, was sie von den diesjährigen Weltmeisterschaften in der Formel 1 bzw. MotoGP erwarten.

Der Formel-1-Chef Stefano Domenicali spricht vor dem WM-Start in Bahrain mit ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager über seine Visionen für die Königsklasse des Motorsports. Und Stefan Bradl, Honda-Testpilot und Ersatzfahrer für Marc Márquez, ordnet die Ausgangslage beim MotoGP-Auftakt in Katar ein.

Übrigens: Während die MotoGP-Stars in den Startlöchern stehen, ging der Ski-Weltcup mit dem Finale in Lenzerheide am vergangenen Wochenende zu Ende. Auch das ist Thema bei «Sport und Talk».

Moderation: Christian Baier



Die Themen:

Motorsport: WM-Auftakt der Formel 1 und MotoGP

Ski alpin: Saison-Fazit, Reichelt-Farewell



Die Gäste:

Stefan Bradl (ServusTV-MotoGP-Experte)

Stefano Domenicali (CEO Formel 1)

Hannes Reichelt (Sieger Super-G-Weltcup 2007/08)

Marco Schwarz (Sieger Slalomweltcup 2020/21)

Vincent Kriechmayr (Sieger Super-G-Weltcup 2020/21)

Alexis Pinturault (Sieger Gesamtweltcup 2020/21)

Hans Knauss (sieben Weltcupsiege)