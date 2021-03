Franco Morbidelli (Yamaha): Crash in Mugello

Am Freitag beginnt das GP-Training in Doha für Franco Morbidelli

Petronas-Yamaha-Star Franco Morbidelli verzeichnete vor der Abreise zum MotoGP-Auftakt beim privaten Test in Mugello auf dem R1-Superbike einen Ausrutscher.

Für jene MotoGP-Asse, die nach den offiziellen IRTA-Tests in Doha (6./7. und 10./11. März) nach Hause gereist sind, steht in diesen Tagen die Abreise und Rückkehr zum Saisonstart in Katar auf dem Programm. Das erste Rennen im Mittleren Osten geht auf dem «Losail International Circuit» am 28. März über die Bühne. Am Oster-Sonntag (4. April) folgte der zweite Katar-GP 2021, wo der Saisonstart seit 2007 stattfindet.

Auch Petronas-Yamaha-Fahrer Franco Morbidelli (26) nutzte die letzten Tage noch zu Motocross-Sessions und einem privaten Testlauf auf der GP-Piste von Mugello, wo sich die VR46-Academy-Schützlinge gemeinsam mit Valentino Rossi eingemietet hatten.

Morbidelli war dabei wie sein neuer Petronas-SRT-Teamkollege Valentino Rossi auf einer Yamaha R1 unterwegs, Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia steuerte eine Panigale. MotoGP-Rookie und Rossi-Bruder Luca Marini fehlte bei der privaten Session in Mugello.

Morbidelli dokumentierte seinen Abflug in der «Biondetti S»-Kurve sogar mit einer Go-Pro-Kamera am Heck des Motorrads. Für «Franky», der im Vorjahr drei Rennen gewann, blieb der Ausrutscher zum Glück ohne ernsthafte Folgen.

Der Moto2-Weltmeister von 2017 erklärte danach sogar: «Es war ein schönes Training in Mugello. Es ist eine so wunderbare Rennstrecke, auch wenn die Dinge mal nicht ganz nach Plan laufen.»