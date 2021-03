Fabio Quartararo (3.): Verliere 0,25 sec in Sektor 4

Die Platzierung sieht vernünftig aus: Fabio Quartararo legte in Katar mit einem dritten Platz nach den ersten beiden Freien Trainings los. Freude ist seinen Worten aber nicht zu entnehmen. Es gibt zwei Schwachstellen.

Wenn Fabio Quartararo auf die Schwachstellen der Yamaha M1 angesprochen wird, dann verdunkelt sich seine Miene. Obwohl der Franzose den Freitag des Saisonauftakts in Katar auf dem dritten Platz beendete, bereiten ihm zwei Punkte sorgen: die Nachteile beim Start und der Top-Speed.

«Es ist unnötig, über die fehlende Geschwindigkeit auf den Geraden zu sprechen. Das haben wir schon so oft getan», sagt Quartarao etwas genervt. «Wir wissen, dass wir da nicht vorne mit dabei sind. Wir versuchen, nach dem Start in einer guten Position in die erste Kurve einzubiegen und auf den Geraden müssen wir versuchen, die Angriffe der Konkurrenz abzublocken. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Wir werden versuchen, uns in den verbleibenden Freien Trainings noch zu verbessern, aber die Start-und-Zielgerade in Katar ist unsere Schwachstelle, daran können wir nichts ändern. So ist es eben.»

Teamkollege Maverick Vinales hatte sich schon bei den Testfahrten auf die Startphase konzentriert. Im Vergleich zum Großteil der Konkurrenz hat Yamaha die Startvorrichtung «Holeshot» nicht weiterentwickelt. Bedeutet: Nur das Heck kann gestaucht werden, die Vordergabel nicht.

Quartararo dazu: «Selbst wenn ich einen perfekten Start hinlegen würde, sind wir viel langsamer als alle anderen Fahrer. Ich hoffe, das Team kann das Problem lösen. Das sollte eigentlich auch nicht so kompliziert sein. Die anderen Hersteller haben es auch und ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich auch dieses System nutzen können.»

Die Probleme mit der Geschwindigkeit kommen übrigens besonders im Schlusssektor zur Geltung - zumindest war es am Freitag so. Für Quartararo ist das überraschend: «Bei den Tests waren wir damals noch schnell, jetzt verlieren wir eine ganze Menge und können den Speed nicht mitnehmen. Im Vergleich zu den roten Motorrädern verlieren wir eine Viertelsekunde.»

Deswegen muss der 21-Jährige auch am Limit fahren, um sich vor Abschnitt 4 ein Polster aufzubauen.

Übrigens: Auch beim Werksteam hält Quartararo an Traditionen fest. Er startet sein Bike weiterhin selbst. Bei seinem Vorgängerteam Petronas SRT hatte er das auch so gehandhabt. Dazu sagt er: «Für mich ist das ein wichtiges Zeichen, um ein Teil des Teams zu sein. Wir sollten uns alle einander helfen und wenn ich eine Person im Team unterstützen kann, dann werde ich das tun.»

Katar-GP, MotoGP, FP2, 26. März:

1. Miller, Ducati, 1:53,387 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,035 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,188

4. Zarco, Ducati, + 0,199

5. Rins, Suzuki, + 0,236

6. Viñales, Yamaha, + 0,252

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,289

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,340

9. Rossi, Yamaha, + 0,487

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,514

11. Mir, Suzuki, + 0,527

12. Alex Márquez, Honda, + 0,728

13. Martin, Ducati, + 0,791

14. Nakagami, Honda, + 0,812

15. Bastianini, Ducati, + 0,841

16. Binder, KTM, + 0,984

17. Marini, Ducati, + 1,045

18. Bradl, Honda, + 1,247

19. Oliveira, KTM, + 1,369

20. Petrucci, KTM, + 1,387

21. Lecuona, KTM, + 1,711

22. Savadori, Aprilia, + 2,287

Katar-GP, MotoGP, FP1:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:54,921 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,125 sec

3. Miller, Ducati, + 0,191

4. Quartararo, Yamaha, + 0,292

5. Mir, Suzuki, + 0,334

6. Viñales, Yamaha, + 0,388

7. Rins, Suzuki, + 0,432

8. Bagnaia, Ducati, + 0,444

9. Rossi, Yamaha, + 0,498

10. Oliveira, KTM, + 0,824

11. Alex Márquez, Honda, + 0,827

12. Nakagami, Honda, + 0,833

13. Zarco, Ducati, + 0,950

14. Bradl, Honda, + 1,021

15. Pol Espargaró, Honda, + 1,125

16. Binder, KTM, + 1,136

17. Marini, Ducati, + 1,148

18. Bastianini, Ducati, + 1,277

19. Petrucci, KTM, + 1,309

20. Martin, Ducati, + 1,620

21. Savadori, Aprilia, + 1,638

22. Lecuona, KTM, + 2,022