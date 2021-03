LCR-Honda: Doppelausfall mit Nakagami & Alex Márquez

Das italienische LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello erlebte beim MotoGP-Auftakt in Doha eine herbe Enttäuschung.

Weder Takaaki Nakagami noch Neuling Alex Márquez konnte auf dem Losail International Circuit der LCR-Truppe Punkte bescheren. Das Team von Lucio Cecchinello musste einen Nuller hinnehmen. Bitter: Die beiden Fahrer bildeten neben dem in Kurve 2 gestürzten Danilo Petrucci die beiden einzigen Ausfälle.

Alex Márquez erlebte bereits in der Startphase in Kurve 2 eine Kollision mit Petrucci. Von Platz 18 kämpfte sich der Spanier dann auf Rang 14 nach vorne, ehe er kurz nach Halbzeit zu Boden ging.

«Es gut mir sehr leid für das Team. Die Rennpace war gut», erklärt der jüngere der Márquez-Brüder. «Ich hatte freie Strecke, als ich zu Boden ging. Der Start war gut, ich wollte unbedingt auch aggressiv sein. Ich hatte dann eine Berührung mit Petrucci in der zweiten Kurve.»

«Ich war dann in einem guten Rhythmus. In der Gruppe war es aber schwer, den Vorderreifen zu kontrollieren», schildert der Moto2-World Champion von 2019. «In der Gruppe war ich eigentlich langsamer, ich war nicht am Limit. Ich konnte auch nicht meine eigenen Linie fahren. Ich war eigentlich entspannt, aber genau da macht man manchmal auch Fehler. Wir haben nächste Woche wieder eine Chance – vor allem, um uns auch im Qualifying zu verbessern.»

Teamkollege Takaaki «Taka» Nakagami ging mit dem Idemitsu-Bike bereits in der Anfangsphase zu Boden, davor war er von Platz 15 auf 17 zurückgefallen und hatte auch seinen Teamkollegen Alex Márquez ziehen lassen müssen. «Es war nicht das, was ich erwartet habe und leider nicht die beste Performance. Ich hatte Probleme und habe Plätze verloren. Die Gruppe war nicht die beste, ich konnte aber schwer folgen oder gar mit den Jungs kämpfen.»

Zum Ausfall sagt der Japaner: «Ich weiß nicht, was in Kurve 9 passiert ist. Ich habe auch beim Check auf den Datenblättern keine besonderen Dinge erkannt. Es ist schade für uns. Wir haben am Samstag einen Schritt gemacht und sind jetzt leider im Kies gelandet. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin aber okay.»

Katar-GP, MotoGP-Ergebnis, 28. März:

1. Viñales, Yamaha, 42:28,663 min

2. Zarco, Ducati, + 1,092 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,129

4. Mir, Suzuki, + 1,222

5. Quartararo, Yamaha, + 3,030

6. Rins, Suzuki, + 3,357

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,934

8. Pol Espargaró, Honda, + 5,990

9. Miller, Ducati, + 7,058

10. Bastianini, Ducati, + 9,288

11. Bradl, Honda, + 10,299

12. Rossi, Yamaha, + 10,742

13. Oliveira, KTM, + 11,457

14. Binder, KTM, + 14,100

15. Martin, Ducati, + 16,422

16. Marini, Ducati, + 20,916

17. Lecuona, KTM, + 21,026

18. Morbidelli, Yamaha, + 23,892

19. Savadori, Aprilia, + 46,346