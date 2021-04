Katar-GP: Die Rückstände werden immer geringer 01.04.2021 - 12:39 Von Günther Wiesinger

MotoGP © Glänzel MotoGP-Startplatz in Doha: Die Ruhe vor dem Sturm © motogp.com Platz 3 für Pecco Bagnaia © Glänzel Kampf der Verfolger: Quartararo vor Miller, Viñales und Rins Zurück Weiter

Ein Blick in die Statistik beweist es. Seit 2017 erleben wir die spannendsten Fights in der Königsklasse. In Doha verlor Martin als 15. nur 16,4 sec auf den Sieger.