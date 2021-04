Doha-GP, FP1: Aleix Espargaró vorne, Bradl auf P9

Das zweite MotoGP-Rennwochenende in Katar begann mit einer Bestzeit von Aprilia-Ass Aleix Espargaró im FP1. Stefan Bradl war als Neunter der erste Honda-Pilot. Franco Morbidelli (Yamaha) kämpfte wieder mit Problemen.

Nach zehn Minuten lag im FP1 des «Tissot Grand Prix of Doha» Aleix Espargaró in 1:55,429 min an der Spitze. Der Aprilia-Werksfahrer überquerte die Ziellinie am vergangenen Sonntag übrigens nur 5,934 sec hinter dem Sieger – so nah dran war der Hersteller aus Noale in der MotoGP-Ära noch nie.

Zur Erinnerung: Morbidellis FP1-Bestzeit des vergangenen Wochenendes war eine 1:54,921 min. Den All-Time-Lap-Record auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit schraubte Pecco Bagnaia auf dem Weg zur Pole-Position auf eine 1:52,772 min nach unten.

Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli, der mit Platz 18 einen Albtraumstart in die Saison erlebte, begann auch das zweite Rennwochenende mit einem Problem: Seine M1 qualmte, weshalb er die schwarze Flagge mit dem orangenen Kreis (technischer Defekt) gezeigt bekam und sich auf den Weg an die Box machte. Miguel Oliveira war in den ersten zehn Minuten noch gar nicht auf die Strecke gegangen, an seiner RC16 wurde in der KTM-Box gearbeitet.

Nach nur zwölf Minuten stürzte Johann Zarco in der schnellen Kurve 15, er rappelte sich aber gleich wieder auf. Oliveira begann unterdessen ebenfalls seinen Arbeitstag.

Morbidelli war schnell wieder zurück auf der Strecke, musste in Kurve 1 nach 20 Minuten aber einen Ritt durch das Kiesbett unternehmen.

Als noch gut 15 Minuten auf der Uhr standen, übernahm Tech3-KTM-Neuzugang Danilo Petrucci die Spitze: Er fuhr direkt hinter Repsol-Honda-Pilot Pol Espargaró eine 1:55,263 min und lag damit 0,166 sec vor Aleix Espargaró. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten zu diesem Zeitpunkt Alex Rins und Stefan Bradl.

Morbidelli war wenig später aber noch einmal 0,138 sec schneller und setzte sich auf Platz 1. Im nächsten Umlauf wäre er eine 1:54er-Zeit gefahren, die ihm aber wegen Überfahren der «track limits» in Turn 15 gestrichen wurde. Dann qualmte seine Yamaha schon wieder und er wurde ein zweites Mal mit der schwarz-orangen Flagge gestoppt.



WM-Leader Maverick Viñales löste seinen Markenkollegen sechs Minuten vor Schluss mit einer 1:55,095 min an der Spitze ab.

In den drei finalen Minuten der FP1-Sessions blieben Aleix Espargaró und Viñales noch unter 1:55 min und wechselten sich auf Platz 1 ab – und Rookie Jorge Martin schob sich kurzzeitig auf Rang 3 nach vorne, ehe Rins mit einer späten Zeittacke noch Platz 2 schaffte.



Petrucci hielt sich auf Rang 6, Bradl war als Neunter bester Honda-Pilot. Erfahrungsgemäß ist in Doha aber die kühlere FP2-Session am Freitagabend (ab 19 Uhr MESZ) entscheidend, wenn es um die begehrten Top-10-Plätze und damit den direkten Q2-Einzug geht.

Doha-GP, FP1, MotoGP:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,779 min

2. Rins, Suzuki, + 0,060 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,085

4. Martin, Ducati, + 0,240

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,346

6. Petrucci, KTM, + 0,484

7. Quartararo, Yamaha, + 0,524

8. Mir, Suzuki, + 0,570

9. Bradl, Honda, + 0,614

10. Nakagami, Honda, + 0,669

11. Marini, Ducati, + 0,675

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,728

13. Alex Márquez, Honda, + 0,818

14. Bastianini, Ducati, + 0,898

15. Oliveira, KTM, + 0,991

16. Binder, KTM, + 1,067

17. Rossi, Yamaha, + 1,146

18. Miller, Ducati, + 1,205

19. Lecuona, KTM, + 1,244

20. Bagnaia, Ducati, + 1,340

21. Savadori, Aprilia, + 1,782

22. Zarco, Ducati, + 1,964