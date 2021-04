FP1, Katar 2: Di Giannantonio vorn, Schrötter auf P10 02.04.2021 - 14:40 Von Maximilian Wendl

Moto2 © Gold & Goose Jaume Masia dominierte in der Moto3-Klasse erneut © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio genoss seinen Auftakt nach Maß Zurück Weiter

In der Moto2-Klasse schnappte sich Fabio Di Giannantonio die erste Bestzeit des Tages. Marcel Schrötter liegt auf Kurs Q2 und Thomas Lüthi ist am kämpfen. In der Moto3 führt Jaume Masia das Feld an.