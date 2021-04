Danilo Petrucci und die KTM: Was läuft jetzt besser?

Danilo Petrucci hat einen großen Schritt in seiner Performance geschafft und spricht erstmals über die Adaptionen, die auch für KTM und die Tech3-MotoGP-Truppe völlig neu waren.

Tech3-KTM-Neuling Danilo Petrucci liegt beim Doha-GP in der kombinierten Zeitenliste nach FP3 mit 0,8 Sekunden Rückstand auf Jack Miller (Ducati) auf P12. Vor einer Woche war «Petrux» nach den freien Trainings noch 20. und das mit 1,4 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Nun spricht Petrucci erstmals über die Änderungen, die ihn innerhalb von wenigen Tagen doch deutlich schneller gemacht haben.

«Es geht um das Set-up, ich wiege mehr, also muss ich das Bike adaptieren», betonte Petrucci (30). «Ich will im Kurveneingang und auf der Bremse mehr Stabilität. Das Bike hat auch sehr gute Punkte, wie die Traktion. Das müssen wir also bewahren. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen, aber wir kommen näher ran.»

«Miguel und ich hatten gute Zeiten, aber es ist noch nicht genug, auch wenn es nur eine halbe Zehntel ist. Ich muss mich ans Bike gewöhnen und das Limit erforschen, dann können wir um die vorderen Plätze kämpfen», ist der Italiener überzeugt.

Im Detail erläuterte der Mugello-Sieger von 2019: «Es ist eine Frage der Physik, wir müssen mein Gewicht auf dem Bike verteilen. Wir müssen das passende Gewicht auf einen bestimmen Reifen bringen. Dieses Problem müssen wir immer im Griff haben. Wir hatten leider noch keine verschiedenen Pisten, auf denen wir fahren konnten. Und wenn man dann auf einer Piste fährt, wo man nicht so stark ist, dann kommt das noch hinzu.»

Das Fazit: «Ich kann an diesem Sonntag sicher nicht um den Sieg fahren, will aber hier das Bike noch besser kennenlernen. Ich bin daher froh, dass wir hier noch ein Rennen fahren. Wir haben entschieden, auf der Bremse aggressiver zu sein. Es geht nur um das Set-up, wir haben keine neuen Teile.»

Zu den Reifen sagte Petrux: «Wenn wir das Rennen am Freitagabend gefahren wären, hätte ich wohl den Medium-Reifen genommen. Aber am Sonntagabend wird es wohl – wie schon am vergangenen Sonntag – 15 Grad weniger haben. Wir müssen sehen. Ich habe den Medium-Frontreifen auch schon letzten Freitag verwendet.»

Doha-GP, MotoGP, FP3:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,064 min

2. Rins, Suzuki, + 0,283 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,386

4. Petrucci, KTM, + 0,550

5. Viñales, Yamaha, + 0,583

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,596

7. Bastianini, Ducati, + 0,604

8. Alex Márquez, Honda, + 0,637

9. Rossi, Yamaha, + 0,654

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,725

11. Oliveira, KTM, + 0,791

12. Binder, KTM, + 0,869

13. Lecuona, KTM, + 0,917

14. Bagnaia, Ducati, + 1,271

15. Savadori, Aprilia, + 1,314

16. Bradl, Honda, + 1,386

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,569

18. Nakagami, Honda, + 7,284



Ohne Zeit:

Zarco, Ducati

Marini, Ducati

Miller, Ducati

Martin, Ducati

Doha-GP, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Miller, Ducati, 1:53,145 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,313 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,392

4. Quartararo, Yamaha, + 0,438

5. Martin, Ducati, + 0,448

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,501

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,554

8. Rins, Suzuki, + 0,568

9. Viñales, Yamaha, + 0,727

10. Bradl, Honda, + 0,769

11. Oliveira, KTM, + 0,799

12. Petrucci, KTM, + 0,824

13. Mir, Suzuki, + 0,867

14. Rossi, Yamaha, + 0,967

15. Nakagami, Honda, + 0,982

16. Alex Márquez, Honda, + 1,003

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,060

18. Binder, KTM, + 1,092

19. Bastianini, Ducati, + 1,371

20. Marini, Ducati, + 1,535

21. Savadori, Aprilia, + 1,826

22. Lecuona, KTM, + 2,224