Wegen Corona: Katar-GP zu Ostern ohne Zuschauer

Vor einer Woche wurden auf dem Losail Circuit noch 1500 Zuschauer erlaubt. Jetzt wurde verlautbart: Der zweite Katar-GP wird ein Geisterrennen.

Die Hoffnungen auf eine weniger vom Coronavirus beeinträchtigte MotoGP-Saison 2021 haben sich nur teilweise erfüllt. Zwar können die Teams und Fahrer der MotoGP-Klasse an diesem Wochenende auf dem Losail International Circuit bereits den zweiten Grand Prix austragen, währen die Saison in der Königsklasse 2020 erst am 19. Juli in Jerez begann.

Aber soeben mussten der Losail Circuit Sports Club (LCSC) als Veranstalter des Katar-GP, die Dorna und der katarische Motorsportverband QMMF auf Empfehlung des Gesundheitsministers Dr. Hanan Mohamed Al Kuwar bekanntgeben, dass an diesem GP-Wochenende wegen der aktuellen Covid-19-Situation im Wüstenstaat keine Zuschauer mehr zugelassen werden. Am vergangenen Wochenende durften noch 1500 Tickets verkauft werden. Mehr Zuschauer haben sich bei diesem Event sowieso auch in der Vergangenheit nie eingefunden.

Die Austragung des Grand Prix ist aber nicht gefährdet, denn erstens sind die meisten der 1300 Teammitglieder in Doha dank der heimischen Behörden zumindest einmal geimpft worden, ein Teil lässt sich die zweite Biontech-Pfizer-Spritze erst am Montag oder Dientag nach dem zweiten Rennen verabreichen.

Und zweitens leben die Trams sowieso in einer «bubble». Das bedeutet, sie dürfen nur in einem der vier ausgewählten Hotels nächtigen udn sich nur im Fahrerlager, im Leihwagen oder im Quartier aufhalten.

Aber trotz der «Blase» muss ein strenges Gesundheitsprotokoll befolgt werden. Das deutsche Liqui Moly Intact-Team bekommt die zweite Impfung zum Beispiel erst am Dienstagabend, am Montag muss noch ein PCR-Test gemacht werden. Der Heimflug findet dann Mittwochfrüh statt. Jedes Teammitglied muss die «qatar app» auf das Mobilphone abladen, diese zeigt Grün oder Rot an. Nur bei Grün darf das Flugzeug bestiegen werden. Die «bubble» endet für den zweiten Katar-GP am Montag um 00.01 Uhr.

Viele Teammitglieder machen sich Sorgen wegen der Heimkehr und der Weiterreise nach Portugal, wo von 16. bis 18. April der nächste Grand Prix stattfindet. Wer in Großbritannien wohnt, kann wegen des Brexits momentan nur aus «besonderen Gründen» in die meisten EU-Staaten einreisen. In Frankreich beginnt jetzt der dritte Landesweite Lockdown mit Ausgangssperren ab 19 Uhr.

In Deutschland wurde der Lockdown bis 11. April verlängert. In den drei östlichen österreichischen Bundesländern, Niederösterreich, Wien und Burgenland begann der neue Lockdown am Gründonnerstag, er dauert zumindest bis 11. April. Der oberösterreichische Bezirk Braunau, in dem das KTM-Werk in Mattighofen und KTM Factory Racing in Munderfing liegt, hat eine Inzidenz von 400. Aus diesem Bezirk kann man nur noch mit einem negativen Test ausreisen.

Die GP-Teams müssen also kreative Lösungen suchen, um ihre gesamten Mannschaften von Doha ohne Quarantäne und sonstige Hindernisse nach Portimão zu schleusen.

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verhängte auch Italien eine Quarantänepflicht bei Einreisen aus anderen EU-Ländern. Reisende aus EU-Ländern müssen vor ihrer Einreise einen Test machen, nach ihrer Ankunft in Italien fünf Tage lang in Quarantäne bleiben und am Ende dieser Zeit wieder einen Test absolvieren, erklärte des Gesundheitsministerium in Rom am 30. März

Wann diese Regeln in Kraft treten sollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Für Besucher und Besucherinnen, die aus Ländern außerhalb der EU einreisen, gelten sie bereits. Also auch für alle Personen, die aus Doha nach Italien fliegen wollen.

Um den Oster-Reiseverkehr einzuschränken, ist für Italien auch für viele Einreisende aus EU-Staaten bereits eine Quarantäne vorgesehen. «Keine Quarantäne nur in wenigen Ausnahmefällen», hiess es zum Beispiel für die Provinz Bozen. Denn viele Österreicher haben Ostern bisher gerne in Südtirol verbracht.

Wie in Deutschland sorgten auch in Italien ohne Quarantäne mögliche Auslandsreisen für Diskussionen. Mit der nun angekündigten Regelung wollte die italienische Regierung eine sich abzeichnende Reisewelle über Ostern bremsen. Italien wurde von 3. bis 6. April zur roten Zone erklärt. Diese oberste Stufe der italienischen Coronavirus-Ampel sieht scharfe Ausgangsbeschränkungen vor.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus