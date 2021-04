Wind & Sand in Doha: FP3-Zeiten rund 3 sec langsamer

Auf einem schmutzigen Losail International Circuit war im FP3 Fabio Quartararo (Yamaha) Schnellster. Die Top-10 der kombinierten MotoGP-Zeitenliste blieben unverändert, damit ist auch Stefan Bradl direkt im Q2.

Schon am Freitagabend war davon auszugehen, dass die Top-10 aus dem kühleren FP2 den direkten Einzug ins Q2 geschafft haben dürften. Die Bedingungen im FP3 am frühen Samstagnachmittag ließen daran keinen Zweifel mehr aufkommen: Starker Wind (mehr als 30 km/h) hatte Sand auf den 5,380 km langen Losail International Circuit geweht.



In der Moto2-Klasse, die jeweils direkt vor der Königsklasse dran ist, war die Bestzeit im FP3 ganze 2,3 sec langsamer als Tags zuvor unter Flutlicht.

Trotzdem ging mehr als die Hälfte der MotoGP-Piloten gleich zu Beginn des FP3 auf die Strecke, um zumindest die Verhältnisse unter die Lupe zu nehmen. Titelverteidiger Joan Mir machte mit einem Kopfschütteln schnell deutlich, wie schwierig die Bedingungen waren.

Zarco, Petrucci, Marini, Viñales, Miller, Alex Márquez und Martin blieben an der Box. «Für mich ist es jetzt gerade keine gute Idee rauszufahren. Ich habe gestern Nachmittag einen Fehler gemacht», erklärte Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco gegenüber MotoGP-Reporter Simon Crafar. «Ich habe keine Angst davor, noch einen Fehler zu machen, aber es ist einfach besser, sich auf den Abend zu fokussieren.»



Denn neben dem Wind waren auch die Asphalttemperaturen (um die 38 Grad) viel höher als zum Zeitpunkt von Qualifying und Rennen (20 Uhr Ortszeit).

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session hatten 15 von 22 Fahrern mindestens zwei Runden gedreht. An der Spitze der FP3-Zeitenliste hielt sich Fabio Quartararo (Yamaha) mit einer 1:56,723 min. Zum Vergleich: Die Miller-Bestzeit von Freitagabend war knapp 3,6 sec schneller.



Auf dem Losail International Circuit herrschte wenig Betrieb. 20 Minuten vor Schluss fuhr Mir in 1:56,450 min immerhin 0,273 sec schneller als Quartararo.

WM-Leader Maverick Viñales, LCR-Honda-Pilot Alex Márquez, KTM-Neuzugang Danilo Petrucci und Rookie Luca Marini gingen in der finalen Viertelstunde doch noch kurz auf die Strecke.



Auch wenn Quartararo im Finish noch eine 1:56,064 min fuhr, hatten die FP3-Zeiten für die kombinierte Zeitenliste wie erwartet keinerlei Bedeutung.

Doha-GP, MotoGP, FP3:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,064 min

2. Rins, Suzuki, + 0,283 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,386

4. Petrucci, KTM, + 0,550

5. Viñales, Yamaha, + 0,583

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,596

7. Bastianini, Ducati, + 0,604

8. Alex Márquez, Honda, + 0,637

9. Rossi, Yamaha, + 0,654

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,725

11. Oliveira, KTM, + 0,791

12. Binder, KTM, + 0,869

13. Lecuona, KTM, + 0,917

14. Bagnaia, Ducati, + 1,271

15. Savadori, Aprilia, + 1,314

16. Bradl, Honda, + 1,386

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,569

18. Nakagami, Honda, + 7,284



Ohne Zeit:

Zarco, Ducati

Marini, Ducati

Miller, Ducati

Martin, Ducati

Doha-GP, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Miller, Ducati, 1:53,145 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,313 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,392

4. Quartararo, Yamaha, + 0,438

5. Martin, Ducati, + 0,448

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,501

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,554

8. Rins, Suzuki, + 0,568

9. Viñales, Yamaha, + 0,727

10. Bradl, Honda, + 0,769

11. Oliveira, KTM, + 0,799

12. Petrucci, KTM, + 0,824

13. Mir, Suzuki, + 0,867

14. Rossi, Yamaha, + 0,967

15. Nakagami, Honda, + 0,982

16. Alex Márquez, Honda, + 1,003

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,060

18. Binder, KTM, + 1,092

19. Bastianini, Ducati, + 1,371

20. Marini, Ducati, + 1,535

21. Savadori, Aprilia, + 1,826

22. Lecuona, KTM, + 2,224