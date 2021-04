Brad Binder (KTM): Warum Rossi wütend auf ihn war

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder zog nach dem Trainingsfreitag in Doha eine positive Bilanz. In Hinblick auf das Manöver gegen Vale Rossi beim Katar-GP ist sich der Südafrikaner rückblickend keiner Schuld bewusst.

Beim Saisonauftakt in Katar tat sich Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder schwer, als zweitbester KTM-Pilot beendete er den Grand Prix auf Platz 14, direkt hinter Teamkollege Miguel Oliveira. Ein Manöver gegen Valentino Rossi in der Anfangsphase, aufgrund dessen der Italiener einige Positionen verlor, hängt dem Südafrikaner auch eine Woche nach dem Rennen noch an. Am Donnerstag kritisierte Rossi den 25-Jährigen für seine harte Fahrweise, nun äußerte sich Binder zu dem Vorfall. «Ich hatte bereits im vergangen Jahr einen Moment mit Vale in Österreich, jetzt beim zweiten Mal ist es verständlich, dass er wütend wird», erklärte der KTM-Pilot.

Der Südafrikaner fuhr fort: «Aber diesmal habe ich ihn nicht berührt. Er ist ein wenig empfindlich, in meinen Augen habe ich nichts falsch gemacht. Ich fuhr neben ihn, wir bremsten, er löste die Bremse, um die Linie zu schließen. Daraufhin öffnete ich auch die Bremse. Ich war innen, Ende der Geschichte», wies Binder die Vorwürfe zurück.

Bislang bereitete dem Moto3-Weltmeister von 2016 der 5,380 km lange Losail Circuit große Probleme, jedoch hatte der Red Bull-Athlet mit Position 16 im ersten freien Training des Doha-GP einen kleinen Lichtblick. «In der Bremsphase und am Kurveneingang fühlte ich mich wesentlich stärker. Am Freitag hatte ich erstmals das Gefühl, dass wir unsere Probleme in den Griff bekommen», freute sich der 25-Jährige. Den Trainingsfreitag beendete Binder auf Position 18, am Ende fehlte ihm eine Sekunde auf die Bestzeit von Jack Miller (Ducati).

«Es war ein positiver Tag für alle KTM-Fahrer. Nach einigen Veränderungen am Bike habe ich zu mehr Selbstbewusstsein gefunden», hielt der 25-Jährige fest, der am Samstag im FP3 noch den direkten Einzug ins Qualifying 2 schaffen will.

Doha-GP, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:53,145 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,313 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,392

4. Quartararo, Yamaha, + 0,438

5. Martin, Ducati, + 0,448

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,501

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,554

8. Rins, Suzuki, + 0,568

9. Viñales, Yamaha, + 0,727

10. Bradl, Honda, + 0,769

11. Oliveira, KTM, + 0,799

12. Petrucci, KTM, + 0,824

13. Mir, Suzuki, + 0,867

14. Rossi, Yamaha, + 0,967

15. Nakagami, Honda, + 0,982

16. Alex Márquez, Honda, + 1,003

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,060

18. Binder, KTM, + 1,092

19. Bastianini, Ducati, + 1,371

20. Marini, Ducati, + 1,535

21. Savadori, Aprilia, + 1,826

22. Lecuona, KTM, + 2,224