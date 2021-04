Johann Zarco (Ducati/2.): Vom Bad-Boy zum WM-Leader

Der französische Pramac-Ducati-Star Johann Zarco wetzte in Doha erneut auf Platz 2, zeigte sich erstaunt über seinen Teamkollegen und führt nun sogar in der MotoGP-WM-Tabelle.

Für Johann Zarco fühlte sich Platz 2 beim zweiten MotoGP-Rennen heute in Doha an wie ein Sieg. Es war sein achter Podestplatz in der «pemier class», ein Sieg fehlt ihm freilich noch. Für den Franzosen auf der Pramac-Ducati war es das 50. Podium in der Motorrad-WM, damit ist der 30-Jährige nun auch neuer Rekordhalter der Grande Nation.

Zarco war vor allem auch verblüfft über Teamkollegen und Polesitter Jorge Martin und gesteht: «Ich habe nicht erwartet, dass er so eine Pace gehen kann.» Und Zarco legt noch nach: «Jorge war sogar schneller als Pecco Bagnaia vergangene Woche!»



Das Rennen war trotz überlegener Ducati-Power auf der Geraden nicht ganz einfach für Zarco: «Rins hat immer wieder angeklopft. Ich wollte aber auf keinen Fall, dass Rins vorbei kommt. Ich konnte das alles relativ gut kontrollieren.»

Dann brauste der Quartararo-Yamaha-Orkan auch über Zarco hinweg – und es wurde am Ende sogar ein Doppelsieg für Frankreich. Zarco: «Vier Runden vor Ende des Rennens ist dann Fabio gekommen. Er hat auch gleich Jorge überholt. Ich habe Jorge dann auch geschnappt, wollte Fabio eigentlich noch einholen, aber er war schon zu weit weg.»



Das Fazit ist für den neuen WM-Leader mehr als positiv: «Ich habe Platz 2 geholt, bin zum zweiten Mal auf dem Podium. Ich freue mich für meinen Teamkollege und führe nun sogar in der WM.»

Richtig: Mit 40 Punkten vor Quartararo (36) und Viñales (36).

Ergebnisse MotoGP-Rennen Katar, 4. April 2021:

1. Fabio Quartararo, Yamaha

2. Johann Zarco, Ducati

3. Jorge Martin, Ducati

4. Alex Rins, Suzuki

5. Maverick Vinales, Yamaha

6. Pecco Bagnaia, Ducati

7. Joan Mir, Suzuki

8. Brad Binder, KTM

9. Jack Miller, Ducati

10. Aleix Espargaró, Aprilia

11. Enea Bastianini, Ducati

12. Franco Morbidelli, Yamaha

13. Pol Espargaró, Honda

14. Stefan Bradl, Honda

15. Miguel Oliveira, KTM

16. Valentino Rossi, Yamaha

17. Takaaki Nakagami, Honda

18. Luca Marini, Ducati

19. Danilo Petrucci, KTM

20. Lorenzo Savadori, Aprilia

Stand Fahrer-WM nach 2 Rennen:

1. Zarco, 40 Punkte. 2. Quartararo 36. 3. Vinales 36. 4. Bagnaia 26. 5. Rins 23. 6. Mir 22. 7. Martin 17. 8. Aleix Espargaró 15. 9. Miller 14.