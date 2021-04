Stefan Bradl (Honda/14.): «Dummer Fehler beim Start»

Stefan Bradl: In der WM von 11. auf den 13. Platz zurückgefallen

Stefan Bradl machte beim Start in Doha einen Fehler bei der Handhabung der Kupplung. Das neue «start device» von Honda machte ihm das Leben schwer.

Stefan Bradl hat bei den letzten acht MotoGP-Rennen sieben Mal gepunktet, aber er hat beim Doha-GP vom elften Startplatz aus seine Erwartungen nicht erfüllt. Dabei verlor er auf Pol Espargaró, den besten Honda-Fahrer, nach dessen Ausritt nur 0,390 Sekunden.

Den aufmerksamen TV-Zuschauern fiel auf, dass Stefan Bradl wegen einiger Wheelies beim Start kostbare Positionen verlor, er rutschte auf Platz 19 zurück und kehrte aus der Startrunde nur als 18. zurück. Nach zwei Runden hielt er sich an 17. Stelle, nach sechs Runden war er 15. und fuhr mit 1:55,1 min fast gleich schnell wie Viñales, der die Piste in 1:55,1 min umrundete.

«Ich habe mich bei der Rückkehr an die Box gleich bei meinem Team entschuldigt, denn ich habe beim Start einen Fehler gemacht», schilderte der Bayer. «Bereits letzte Woche hatte ich am Start ein ähnliches Problem, und ich habe diesen Fehler diesmal wiederholt. Normal passieren mir solche Patzer nicht. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir ein ‘start device’ haben. Mit diesem System ist die Handhabung der Kupplung etwas komplizierter. Darunter habe ich heute gelitten, und aus diesem Grund ist der schlimme Fehler am Start passiert. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen.»

Bradl: «Nach diesem Fehler konnte ich aufholen, ich fühlte mich gut, ich bin aggressiv gefahren. Als ich gesehen habe, dass ich wertvolle Plätze beim Start verloren habe, war ich wütend auf mich selbst. Aber ich konnte mit dem Bike gut umgehen und dadurch einige Positionen wettmachen, das konnte sich sehen lassen. Ich habe einige Gegner überholt, das war das Positive an diesem WM-Lauf heute. Ich habe nach 22 Runden nur 6,4 Sekunden auf den Sieger verloren, das macht mich noch trauriger, weil ich ohne verpatzten Start heute alles Mögliche machbar gewesen wäre. Aber es lässt sich nicht mehr ändern. Insgesamt bin ich happy, denn abgesehen vom Start war die Rennperformance recht anständig. Aber es ist schwierig, so einen Fehler zu akzeptieren, wie er mir heute beim Start passiert ist.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Katar, 4. April 2021:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 42:23,997 min

2. Johann Zarco, Ducati, +1,457 sec

3. Jorge Martin, Ducati, +1,500

4. Alex Rins, Suzuki, +2,088

5. Maverick Vinales, Yamaha, +2,110

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,642

7. Joan Mir, Suzuki, +4,868

8. Brad Binder, KTM, +4,979

9. Jack Miller, Ducati, +5,365

10. Aleix Espargaró, Aprilia, +5,382

11. Enea Bastianini, Ducati, +5,550

12. Franco Morbidelli, Yamaha, +5,787

13. Pol Espargaró, Honda, +6,063

14. Stefan Bradl, Honda, +6,453

15. Miguel Oliveira, KTM, +8,928

16. Valentino Rossi, Yamaha, +14,246

17. Takaaki Nakagami, Honda, +16,241

18. Luca Marini, Ducati, +16,472

19. Danilo Petrucci, KTM, +16,779

20. Lorenzo Savadori, Aprilia, +38,775

– Alex Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Iker Lecuona, KTM, 10 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 2 von 19 Rennen:

1. Zarco, 40 Punkte. 2. Quartararo 36. 3. Vinales 36. 4. Bagnaia 26. 5. Rins 23. 6. Mir 22. 7. Martin 17. 8. Aleix Espargaró 15. 9. Miller 14. 10. Pol Espargaró 11. 11. Bastianini 11. 12. Binder 10. 13. Bradl 7. 14. Rossi 4. 15. Morbidelli 4. 16. Oliveira 4. 17. Marini 0. 18. Lecuona 0. 19. Nakagami 0. 20. Savadori 0. 21. Petrucci 0.

Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 50 Punkte. 2. Ducati 40. 3. Suzuki 26. 4. Aprilia 15. 5. KTM 11. 6. Honda 11.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 72 Punkte. 2. Pramac Ducati 57. 3. Suzuki Ecstar 45. 4. Ducati Lenovo 40. 5. Repsol Honda 18. 6. Aprilia Gresini 15. 7. Red Bull KTM 14. 8. Esponsorama Ducati 11. 9. Petronas Yamaha SRT 8.