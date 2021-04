Jorge Lorenzo: Rossi und Miller waren enttäuschend

MotoGP-Rentner Jorge Lorenzo kümmert sich nach den Rennwochenenden auf seinem eigenen YouTube-Kanal um die Geschehnisse auf der Strecke. Diesmal ging er mit Valentino Rossi und Jack Miller hart ins Gericht.

Ex-Weltmeister Jorge Lorenzo hat es sich in seinem Leben nach der Karriere als Rennfahrer zur Aufgabe gemacht, nach jedem Wochenende seine Einschätzung zum Geschehen auf der Strecke abzugeben. Vor dem Saisonbeginn fiel der Spanier auf, als er Cal Crutchlow, seinen Nachfolger als Yamaha-Testfahrer kritisierte. Infolgedessen geriet er mit mehreren Piloten aneinander, unter anderem auch mit Jack Miller.

Der Australier ist mit Cal Crutchlow befreundet und sprang dem Briten zur Seite. Nach dem Social-Media-Schlagabtausch hätte Jack Miller in Katar nur allzu gerne seine Antwort auf dem Asphalt gegeben. Mit zwei neunten Plätzen gelang ihm dies nicht und das ist auch Lorenzo nicht verborgen geblieben.

Auf seinem YouTube-Kanal schoss sich der 33-jährige Spanier auf die Situation ein, in der Miller und Weltmeister Joan Mir sich berührten. Die Rennleitung ergriff keine Maßnahmen. Lorenzo sagt aber: «Mir ist aufgefallen, dass Miller mit den Nerven zu kämpfen hatte. Schon in den Freien Trainings. Im Rennen hat er das Duell mit Mir nicht gut gehandelt. Klar, Mir war aggressiv bei seinem Manöver, aber Jack Miller ist damit nicht gut umgegangen. Auf der Start- und Zielgeraden wusste er genau, wo sich Mir befindet und die Berührung hätte böse enden können. In meinen Augen hat er sich nicht korrekt verhalten.» Deswegen zählte Miller für Lorenzo auch zu den Enttäuschungen des Wochenendes.

Neben «JackAss» bekam auch der frühere Teamkollege Valentino Rossi sein Fett weg. Lorenzo über den Italiener: «Ohne Zweifel war er die größte Enttäuschung für mich und wahrscheinlich auch für seine Fans. Alle haben eine Menge erwartet, aber er war viel langsamer bei seiner schnellsten Runde als eine Woche zuvor.»

Schon in der Qualifikation hatte der neunfache Champion große Probleme. Lorenzo weiter: «Er ist als 21. gestartet. Es ist schwer, eine schlechtere Leistung von ihm in einem Qualifying zu finden, obwohl er gesagt hat, dass es das schon einmal gab. Ich weiß nicht, woran es lag, aber auch im Rennen kann ich mich nicht daran erinnern, dass Valentino ohne Sturz oder technisches Problem einmal schlechter gefahren ist. Er musste sehr leiden.»

Aufmunternde Worte hat Lorenzo nicht wirklich im Köcher: «In Katar kam er zwar noch nie gut zurecht, aber er lag weit hinter den anderen Yamaha-Fahrern. Ich hoffe, es gab einen Grund für die Leistung. Ich bin mir sicher, dass Kurse kommen werden, auf denen er besser fahren wird. Aber ich weiß nicht, ob es schon in Portimao der Fall sein wird.»

Lob erhielten bei der neuen Ausgabe von «99SECONDS» übrigens Rennsieger Fabio Quartararo und Rookie Jorge Martin, der mit der Pole-Position und Rang 3 im Rennen aufhorchen ließ.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Katar, 4. April 2021:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 42:23,997 min

2. Johann Zarco, Ducati, +1,457 sec

3. Jorge Martin, Ducati, +1,500

4. Alex Rins, Suzuki, +2,088

5. Maverick Vinales, Yamaha, +2,110

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,642

7. Joan Mir, Suzuki, +4,868

8. Brad Binder, KTM, +4,979

9. Jack Miller, Ducati, +5,365

10. Aleix Espargaró, Aprilia, +5,382

11. Enea Bastianini, Ducati, +5,550

12. Franco Morbidelli, Yamaha, +5,787

13. Pol Espargaró, Honda, +6,063

14. Stefan Bradl, Honda, +6,453

15. Miguel Oliveira, KTM, +8,928

16. Valentino Rossi, Yamaha, +14,246

17. Takaaki Nakagami, Honda, +16,241

18. Luca Marini, Ducati, +16,472

19. Danilo Petrucci, KTM, +16,779

20. Lorenzo Savadori, Aprilia, +38,775

– Alex Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Iker Lecuona, KTM, 10 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 2 von 19 Rennen

1. Zarco, 40 Punkte. 2. Quartararo 36. 3. Vinales 36. 4. Bagnaia 26. 5. Rins 23. 6. Mir 22. 7. Martin 17. 8. Aleix Espargaró 15. 9. Miller 14. 10. Pol Espargaró 11. 11. Bastianini 11. 12. Binder 10. 13. Bradl 7. 14. Rossi 4. 15. Morbidelli 4. 16. Oliveira 4. 17. Marini 0. 18. Lecuona 0. 19. Nakagami 0. 20. Savadori 0. 21. Petrucci 0.

Stand Marken-WM

1. Yamaha, 50 Punkte. 2. Ducati 40. 3. Suzuki 26. 4. Aprilia 15. 5. KTM 11. 6. Honda 11.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 72 Punkte. 2. Pramac Ducati 57. 3. Suzuki Ecstar 45. 4. Ducati Lenovo 40. 5. Repsol Honda 18. 6. Aprilia Gresini 15. 7. Red Bull KTM 14. 8. Esponsorama Ducati 11. 9. Petronas Yamaha SRT 8.