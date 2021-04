LCR Honda: Nach zwei Rennen noch ohne WM-Punkte 06.04.2021 - 16:29 Von Mario Furli

MotoGP © motogp.com Vor dem Crash: Alex Márquez im Zweikampf mit Honda-Kollege Stefan Bradl

Ein 17. Platz von Takaaki Nakagami ist alles, was beim LCR Honda Team nach dem Katar-Doppel zum Auftakt in die MotoGP-WM 2021 zu Buche steht. «Ich will keine Ausreden suchen», winkte Alex Márquez ab.