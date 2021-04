Phil Read (82) trauert um seine Lebensgefährtin Wendy

Der 82-jährige Motorrad-GP-Star Phil Read ist schwer krank und muss jetzt den Tod seiner Lebensgefährtin Wendy verkraften. «Ich quäle mich seit einigen Monaten», schildert der achtfache Weltmeister.

In den letzten zwölf Monaten hat sich der schwer erkrankte 52-fache GP-Sieger Phil Read mehrmals auf Facebook mit aufrüttelnden Botschaften zu Wort gemeldet. «Ich könnte bald tot sein», kündigte er sogar am 24. November 2020 an. Manche Nachrichten wirken wie ein schrittweises Abschiednehmen von einem bewegten und erfolgreichen Leben, das in den letzten Jahren von vielen Rückschlägen und sogar Armut geprägt wurde. Sogar eine Crowdfunding-Aktion wurde für den jetzt 82 Jahre alten Briten vor einem Jahr ins Lebens gerufen.

Die britische Motorrad-GP-Legende Phil Read (acht WM-Titel, 52 GP-Siege), der ehemalige Werksfahrer bei Yamaha und MV Agusta, der in allen GP-Klassen von 125 ccm, 250 ccm, 350 ccm bis 500 ccm siegte und sich zum Erzrivalen von Giacomo Agostini entwickelte, ist seit einiger Zeit wegen seiner Lungenkrankheit COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) gesundheitlich stark angeschlagen.

Denn COPD-Patienten leiden an fortwährender Atemnot, ihre Lungenkapazität ist stark eingeschränkt, sie werden ständig von Husten geplagt, mit einer Heilung kann nicht gerechnet werden. Im Gegensatz, die Symptome werden mit zunehmenden Alter unerträglicher.

Und jetzt betrauert Phil auch noch den Tod seiner langjährigen Partnerin Wendy. «Ihre Familie und ich haben zugeschaut, wie sie ihre letzte karierte Flagge gefallen ist», berichtete der populäre Engländer. «Es war sehr emotional. Wendy hat mich 20 Jahre durch die Welt begleitet. Gott segne sie.»

«Durch den großen Verlust meiner Partnerin und durch das COPD wird es immer härter», bedauert Phil Read, der von der Queen nach seiner Karriere mit dem MBE-Orden (Member of the British Empire) geehrt wurde. Wendy starb im Krankenhaus an einer Dickdarmentzündung. «Ihre Liebenswürdigkeit und Großzügigkeit wird nie vergessen werden. Rest in Peace», lautete die Abschiedsbotschaft von Phil.

Phil Read macht kein Geheimnis daraus, dass er im Lockdown unter seiner Einsamkeit gelitten hat und er wegen seiner Lungenkrankheit täglich stundenlang ein Beatmungsgerät benötigt.

Phil spürt offenbar, dass seine Zeit zu Ende geht. «Sorry, Freunde, ich quäle mich seit einigen Monaten», schrieb er in dieser Woche auf Facebook, wo ihm Freunde und Weggefährten aus aller Welt Mut zusprechen. «Da meine Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt ist, habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Ich bin auch meinen ehemaligen und verstorbenen Frauen dankbar, Ann und Madeleine, die mich in meinen Rennjahren so großartig unterstützt haben. Ich möchte Gott auch für meine vier erfolgreichen Söhne danken, Mike, Graham, Phil und Roki, die mir außerdem bisher sechs Enkelkinder geschenkt haben, zum Glück sind fünf davon Mädchen. Gott sei mit Euch!»

Was «Speedy Readie» sichtlich freut: Sein Erzrivale Giacomo Agostini erkundigt sich regelmäßig nach dem Befinden des schwer geprüften Ex-Weltmeisters, der vor drei, vier Jahren noch Zugpferd bei vielen Classic-Bike-Events war und 2018 bei der von Wayne Gardner geplanten «MotoGP Bike Legends»-Rennserie noch mit einer Suter MMX500-Zweitakt-V4-Rakete mit 580 ccm und 190 PS mitmischen wollte.

Und beim Silverstone-GP 2019 hat Phil Read sogar voller Tatendurst angekündigt, er möchte als erster Mensch mit einem Elektro-Gyrokopter über den Ärmelkanal fliegen.

Die Liste der GP-Sieger

1. Giacomo Agostini122

2. Valentino Rossi 115

3. Ángel Nieto 90

4. Marc Márquez 82

5. Rolf Biland 81

6. Mike Hailwood 76

7. Jorge Lorenzo 68

8. Mick Doohan und Dani Pedrosa, je 54

10. Phil Read 52

WM-Titelgewinne Phil Read

1963: 250 ccm auf Yamaha

1965: 250 ccm auf Yamaha

1967: 125 ccm auf Yamaha

1967: 250 ccm auf Yamaha

1970: 250 ccm auf Yamaha

1973: 500 ccm auf MV Agusta

1974: 500 ccm auf MV Agusta

1979: TT Formula 1 auf Honda