Márquez: «Wir steigern uns, das ist die Hauptsache»

Marc Márquez verblüffte die Gegner am Freitag in Portimão mit der sechstbesten Zeit. Dabei kämpft er mit ungewohnten Problemen. «Aber die Nervosität ist verflogen.»

Nach dem sechsten Platz am Freitag ist. Repsol-Honda-Star Marc Márquez gespannt, ob sich sein gesundheitlicher Zustand mit Fortdauer des Portugal-GP verschlimmert, weil er am Freitag im FP2 bereits erste Ermüdungserscheinungen im rechten Oberarm gespürt hat.

Was war die größte Herausforderung für Rückkehrer Marc Márquez am Freitag auf dem Autódromo International do Algarve in Portimão? Denn er hatte die Piste noch nie mit einer MotoGP-Rennmaschine umrundet und war seit 265 Tagen nicht auf seiner Honda C213V gesessen.

«Ich war vor dem FP1 sehr, sehr nervös», gab Márquez hinterher zu. «Bevor ich rausgefahren bin, war ich wirklich angespannt. Denn es gab feuchte Stellen auf der Strecke. Es war wirklich schwierig, das Motorrad unter diesen Bedingungen zu beherrschen. Es gab viele Fragezeichen, was meine mögliche Performance betraf. Aber ehrlich gesagt, die schwierigsten Stellen für mich waren die Bremspunkte. Sogar im FP2 dachte ich mir noch vor jeder Kurve: ‚Ich werde nicht rechtzeitig einlenken, ich kann nicht rechtzeitig einlenken.‘ Aber das Motorrad kam immer noch rechtzeitig auf die nötige Geschwindigkeit… Aber die Koordination am Kurveneingang, der Geist, die Augen. Das Gespür für den Speed beim Einlenken in die Kurven, da stürzt viel auf den Fahrer ein. Ich habe überall spät gebremst, weil ich gesehen habe, dass alle Gegner auch an diesen Bremspunkten stoppen. Aber mein Gefühl hat mir nicht gesagt, dass ich exakt an diesen Punkten bremsen muss. Doch mit weiteren Runden am Samstag wird sich die Situation verbessern.»

«Schritt für Schritt habe ich das Bike am Freitag besser verstanden», versicherte Marc. «Bisher sind wir hier mit dem Portugal-Set-up von Stefan Bradl von 2020 gefahren. Am Samstag werden wir die Abstimmung etwas nach meinem Geschmack umbauen. Aber wir machen kleine Schritte, denn ich will nicht in die falsche Richtung gehen. Die richtige Richtung kenne ich noch nicht. Jetzt müssen wir fahren und fahren. Der rechte Arm ist auschlaggebend. Am Speed fehlt es nicht. Das macht mich happy und erleichtert mich. Dadurch bin ich jetzt ruhiger. Ich kann mir vorstellen, dass ich in den 25 rennrunden viel Mühe haben werde. Aber in zwei Wochen in Jerez wird mein Zustand deutlich besser sein. und in Le Mans werden wir eine weitere Steigerung erleben. Und das ist die Hauptsache.»

FP2 und Gesamtwertung, Portimão, 16. April

1. Bagnaia, Ducati, 1:39,866 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,340 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,419

4. Rins, Suzuki, + 0,462

5. Miller, Ducati, + 0,470

6. Marc Márquez, Honda, + 0,473

7. Viñales, Yamaha, + 0,560

8. Zarco, Ducati, + 0,624

9. Oliveira, KTM, + 0,726

10. Nakagami, Honda, + 0,745

11. Alex Márquez, Honda, + 0,866

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,877

13. Marini, Ducati, + 0,895

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,041

15. Rossi, Yamaha, + 1,259

16. Savadori, Aprilia, + 1,274

17. Binder, KTM, + 1,317

18. Petrucci, KTM, + 1,321

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,350

20. Bastianini, Ducati, + 1,970

21. Lecuona, KTM, + 2,595

22. Martin, Ducati, + 3,055

Portimão-Ergebnis FP1 MotoGP, 16. April

1. Viñales, Yamaha, 1:42,127 min

2. Rins, Suzuki, + 0,151 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,251

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,255

5. Zarco, Ducati, + 0,316

6. Bagnaia, Ducati, + 0,337

7. Quartararo, Yamaha, + 0,401

8. Miller, Ducati, + 0,409

9. Alex Márquez, Honda, + 0,654

10. Petrucci, KTM, + 0,830

11. Rossi, Yamaha, + 0,886

12. Nakagami, Honda, + 0,909

13. Mir, Suzuki, + 0,933

14. Morbidelli, Yamaha, + 1,116

15. Savadori, Aprilia, + 1,412

16. Martin, Ducati, + 1,575

17. Oliveira, KTM, + 1,873

18. Marini, Ducati, + 2,475

19. Lecuona, KTM, + 2,840

20. Bastianini, Ducati, + 3,198

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,208

22. Binder, KTM, + 5,647