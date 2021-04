Aleix Espargaro (Aprilia): «Hätten 2. Reihe verdient»

Aprilia-MotoGP-Aushängeschild Aleix Espargaró rettete in Portimão einmal mehr die Ehre der Italiener und ist auch für das Rennen durchaus zuversichtlich.

Aleix Espargaró bestätigte im Portugal-MotoGP-Qualifying die Leistung von Doha, wo er einen siebten und einen achten Platz sicherstellte. Er wetzte mit der Werks-Aprilia im Q2 der MotoGP auf dem Autódromo International do Algarve auf den siebten Startplatz. Am Ende fehlten dem 31-jährigen Katalanen nur fünf Hundertstelsekunden auf die zweite Startreihe und somit auf Honda-Superstar Marc Márquez.

«Der Tag war gut. Man hat ja immer die Zweifel nach zwei Rennen auf der selben Piste – in diesem Fall war es ja Doha», verrät Espargaró. «Aber wir konnten unsere Performance auch hier wieder bestätigen. Man hat einfach immer Zweifel, obwohl ich hier in Portimáo bereits im Vorjahr sehr konkurrenzfähig sehr.»

Und Aleix Espargaró ergänzt: «Wir waren stark in FP3 und das gleiche gilt auch für das FP4 auf den angefahrenen Reifen und natürlich auch im Qualifying. Wir sind nahe dran an den besten Motorrädern und Fahrern der Welt, das macht mich durchaus happy.»

Dennoch sagt der Wahl-Andorraner: «Ich bin happy mit meiner Performance. Wir haben die Pole nur um drei Zehntel verpasst und hätten uns aber die zweite Reihe verdient. Ich konnte mit den angefahrenen Reifen im FP4 längere Zeit im Bereich von 1:40,5 min fahren, also bin ich sehr zuversichtlich, dass ich morgen im Rennen in der ersten Gruppe bleiben kann. Aber heutzutage kann man in der ersten Gruppe in der MotoGP gewinnen oder auch nur auf P9 landen.»

Übrigens: 2020 stand Miguel Oliveira (KTM) in Portimão mit 1:38,892 min auf der Pole-Position. Er sorgte damals in Runde 9 auch für den Rundenrekord mit 1:39,855 min.

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Portimão:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:38,862 min

2. Alex Rins, Suzuki, +0,089 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,129

4. Jack Miller, Ducati, +0,199

5. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,241

6. Marc Márquez, Honda, +0,259

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,307

8. Luca Marini, Ducati, +0,524

9. Joan Mir, Suzuki, +0,536

10. Miguel Oliveira, KTM, +0,583

11. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,620

12. Maverick Viñales, Yamaha, +0,945



Die weiteren Startplätze:

13. Alex Marquez, Honda

14. Pol Espargaró, Honda

15. Brad Binder, KTM

16. Enea Bastianini, Ducati

17. Valentino Rossi, Yamaha

18. Danilo Petrucci, KTM

19. Iker Lecuona, KTM

20. Lorenzo Savadori, Aprilia

21. Takaaki Nakagami, Honda