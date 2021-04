Sachsenring-GP 2021: Plan B wäre ohne Zuschauer

Die gute Nachricht: Der deutsche Motorrad-GP findet 2021 sicher statt. Die schlechte Nachricht: Ob und wie viele Zuschauer erlaubt sein werden, ist weiter fraglich.

Im vergangenen Jahr musste der GP von Deutschland auf dem Sachsenring wie drei weitere Europa-Rennen (Mugello, Assen und Silverstone) wegen der Coronakrise abgesagt werden. Ohne Zuschauerticketverkauf sah der ADAC als Veranstalter keine Basis für ein wirtschaftlich vernünftiges Ergebnis. In anderen Ländern und auf anderen Schauplätzen sprangen Landesregierungen oder Provinzregierungen (Steiermark, Südmähren, San Marino, Andalusien, Teruel, Aragonien, Valencia und Portugal) mit Beihilfen aus dem Tourismusbudget als Vertragspartner der Dorna ein – und leisteten einen Unkostenbeitrag. Der Freistaat Sachsen hatte offenbar andere Sorgen.

Im Vorjahr war der deutsche GP-Promoter mit einer ganz anderen Situation konfrontiert als heute. Der Entschluss zur Absage fiel im April, Deutschland steckte im Schock des ersten Lockdowns, niemand konnte sich Events ohne Zuschauer ansatzweise vorstellen.

Der ADAC teilte der Dorna damals mit, welche Kosten bei einem Grand Prix auf dem Sachsenring ohne Zuschauer entstehen. Die Kosten waren höher als irgendwo in Spanien, weil in Hohenstein-Ernstthal auch ohne Zuschauer noch zusätzliche Infrastruktur eingekauft werden muss. Denn der SaRi ist keine permanente Rennstrecke.

Aber mittlerweile hält sich bei den Teams und Fahrern die Begeisterung für Doppel-Events in Grenzen. Und Maßnahmen wie die fortschreitende Durchimpfungsrate, die Anzahl der Genesenen und eventuell Zutrittstests sowie Maskenpflicht und Abstandsregeln auf den Tribünen sollten im Juni 2021 auch in Sachsen eine gewisse Anzahl von Zuschauern möglich machen.

«Inzwischen haben alle Beteiligten gemerkt, dass es nicht unbedingt toll ist, zehn Grand Prix in Spanien zu fahren. Es braucht auch ein Rennen auf dem Sachsenring», meinte ein deutscher GP-Funktionär.

Der Sachsenring-GP 2021 ist für den 20. Juni geplant. Die Vorbereitung für den Veranstalter gestaltet sich mühselig. Als Organisator sind seit 2019 die ADAC-Zentrale in München und der ADAC Sachsen zuständig, der einerseits als Sportlicher Ausrichter auftritt und ausserdem gemeinsam mit dem ADAC in München für die Abwicklung des Grand Prix eine Promoter-Gesellschaft mit der Bezeichnung «Sachsenring Event GmbH» gegründet hat.

Die SRM GmbH hatte den Grand Prix von 2012 bis 2018 veranstaltet und in den Jahren 2017 und 2018 durch einen hohen Grad an fehlender Professionalität saftige Verluste von 900.000 und 270.000 Euro erwirtschaftet.

Der neue Vertrag der Dorna mit dem ADAC erstreckt sich bis zum Jahresende 2023. Durch die einvernehmliche Suspendierung des Vertrags von 2020 wird er voraussichtlich bis Ende 2024 wirksam bleiben.

Die Abwicklung des Grand Prix 2021 ist nicht gefährdet. Aber durch die umfangreichen behördlichen Vorschriften und Maßnahmen durch die Dorna («closed doors protocol» mit nur 1300 Personen im Paddock) ist die Planung noch schwieriger und aufwändiger als im Vorjahr, obwohl damals am Ende nur die Absage blieb.

«Wir verfolgen sowohl ein Konzept mit einer reduzierten Anzahl von Zuschauern wie auch eines ohne Zuschauer», bestätigte heute ein ADAC-Sprecher gegenüber SPEEDWEEK.com.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta hatte im Interview mit SPEEDWEEK.com am Wochenende erklärt, er rechne für den deutschen WM-Lauf mit 10.000 Besuchern.

«Wir stehen in Kontakt mit den Behörden und der Dorna. Eine Entscheidung, was in Sachen Zuschauer möglich und machbar ist, steht noch aus», verlautbarte der ADAC heute am späten Nachmittag auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Sollte es nicht möglich sein, die Veranstaltung mit Zuschauern auszutragen, ziehen wir in Betracht, den Grand Prix im Einklang mit den behördlichen Vorgaben ohne Zuschauer durchzuführen.»

Der Gesetzgeber in Deutschland hat im vergangenen Jahr für Veranstalter die Möglichkeit geschaffen, seinen Kunden Gutscheine anzubieten, so Tickets vor dem 8. März 2020 erworben wurden. Für später erworbene Tickets gelten abweichende gesetzliche Bedingungen. Wird der Gutschein vom Ticketkäufer bis Ende 2021 nicht eingelöst, kann der Ticketverkäufer den Gutschein zurückgeben und die Rückerstattung des Betrags einfordern.

Ticketkäufer, die über den offiziellen Ticketshop oder autorisierte Vorverkaufsstellen Tickets erworben und in den vergangenen Monaten ihre Tickets zurückgegeben haben, wurde auf dieser Grundlage ein Gutschein angeboten. Falls der Kunde keinen Gutschein wollte, wurde der Ticketpreis erstattet.

Sollte es Unklarheiten bei der Rückgabe der Tickets geben, hilft das ADAC-Team am Sachsenring gerne telefonisch oder per E-Mail weiter.

Für Tickets, die über Drittanbieter oder andere Ticketshops gekauft wurden, gelten diese Regelungen unter Umständen nicht, da diese Händler zum Teil ihre Geschäftssitze im Ausland haben. Sollte es bei der Rückgabe dieser Tickets Probleme geben, stellt das ADAC-Team Hilfe in Aussicht.

Manche Fans wunderten sich über die ADAC-Ticketbewerbung für den Deutschland-GP bei ServusTV.

«Das war eine Panne», berichtet der ADAC. «Wir haben ServusTV einen geänderten Spot ohne Ticketbewerbung geliefert. Es wurde in Portimão aber fälschlicherweise noch der alte Spot mit Ticketbewerbung ausgestrahlt.»

Im Rahmen der bestehenden Medienkooperation mit ServusTV bewirbt der ADAC den Event auch bei den künftigen MotoGP-Läufen, aber nicht mehr mit Fokus auf den Ticketverkauf.

Übrigens: Die Amtszeit des langjährigen ADAC-Sportpräsidenten Hermann Tomczyk endet nach 24 Jahren am 15. Mai 2021. Der Bayer wurde am 15. Dezember 70 Jahre alt und hat damit die Altersgrenze erreicht. Am 15. Mai wird sein Nachfolger gewählt.

Vorläufig ist das Bundesland Sachsen von der Pandemie noch stark betroffen. Bei 4 Millionen Einwohnern wurden gestern 5961 Neuinfektionen gemeldet.

Zum Vergleich: In ganz Österreich mit ca. 9 Millionen Einwohnern wurden gestern 1566 neue Corona-Fälle registriert.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/Indonesien**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus