Aleix Espargaró: Dovi hat Aprilia-Potenzial erkannt

Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró spricht vor dem Jerez-GP der MotoGP über seinen Kontakt mit Andrea Dovizioso. Der Italiener hatte die RS-GP vom 12. bis 14. April in Andalusien getestet.

Aleix Espargaró (31) sicherte sich in Portimão mit Rang 6 das beste Aprilia-MotoGP-Ergebnis seit dem Rennen von Aragón im Jahr 2018. Auch damals fuhr der ältere der Espargaró-Brüder auf P6.

Vor dem Rennen in Jerez darf der Katalane damit berechtigterweise zuversichtlich sein. Espargaró war wie Loris Capirossi oder Max Biaggi zuletzt Gast beim All Star-Event von Aprilia in Misano, wo er unter anderem einige Runden auf einer 250er-Zweitakt-Aprilia drehte. Im Gegenzug nahm Capirossi auf der aktuellen MotoGP-Maschine der Italiener Platz.

Auch mit Andrea Dovizioso hat Espargaró nach dessen erstem Probelauf mit der Aprilia RS-GP21 in Jerez bereits Kontakt gehabt. «Ich habe mit ihm gesprochen. Der erste Test war nur dazu gedacht, das Bike und das Test-Team kennen zu lernen», berichtete Aleix im Interview mit Sky Sport Italia.

Dann verriet Espargaró: «Die Aprilia hat Dovi gefallen. Er meinte, dass sie Potenzial hat. In Mugello hat er dann einen wichtigen Test. Dovi ist sehr stark und hat viel Erfahrung und hilft uns, weiter zu wachsen.»

Dovizioso wird am 11. und 12. Mai in Mugello wieder auf der RS-GP sitzen.

Aleix Espargaró belegt in der aktuellen WM-Tabelle der MotoGP fast sensationell mit 25 Zählern Rang 6. Das Jahr 2020 beendete er mit 42 Punkten auf P16.

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.