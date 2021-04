Valentino Rossi scherzt: «Als Boss habe ich ein Bike» 29.04.2021 - 21:05 Von Nora Lantschner

MotoGP © Gold & Goose Valentino Rossi (42)

Das VR46-Team kommt 2022 in die MotoGP-Klasse. Ob Valentino Rossi dann noch als Fahrer an den Start gehen wird, hänge von seinen Ergebnissen ab, wie der Yamaha-Superstar in Jerez einmal mehr beteuerte.