Danilo Petrucci (KTM/17.): «Problem wie in Portimão»

Tech3-KTM-Neuling Danilo Petrucci kam am Freitag auf der winkeligen Piste von Jerez de la Frontera nicht über P17 hinaus und erläuterte ein bereits bekanntes Phänomen.

Knapp 1,3 Sekunden Rückstand auf Ducati-Ass Francesco «Pecco» Bagnaia und Platz 17 – das ist die Bilanz von Danilo Petrucci (30) nach dem ersten MotoGP-Trainingstag in Jerez de la Frontera. Der Italiener wirkte danach aufgekratzt. «Ich bin recht glücklich mit dem Gefühl auf dem Bike», erläutert der ehemalige Ducati-Werksfahrer und Mugello-Triumphator von 2019, der 2020 auch in Le Mans gewonnen hat. «Die neuen Teile funktionieren in einigen Bereichen gut, in anderen weniger. Es sind also positive und negative Eindrücke.»

Ich mache mir mehr Sorgen und bin auch enttäuscht über das Gefühl mit dem neuen Reifen. Mir fehlt das Gefühl - es fühlt sich an, als wäre der Reifen alt. Ich bin happy mit meiner Pace auf dem angefahrenen Reifen. Ich denke, wir können um die Top-10 kämpfen. Aber mit dem weichen neuen Reifen kann ich meine Rundenzeiten nicht verbessern.»

Der Italiener gibt zu: «Ich bin der einzige, der dieses Problem hat und es ist das selbe Thema, das ich auch schon in Portimao hatte. Wir müssen diesen Bereich verbessern. Mit dem Bike habe ich im Moment Probleme, den Unterscheid zwischen neuen und alten Reifen zu spüren.»

Petrucci weiß: «Das ist ja einerseits nicht schlecht. Aber wenn man in der MotoGP-WM heutzutage nicht vorne startet, verliert man fünf Sekunden in den ersten beiden Runden. Wir müssen im Qualifying besser werden. Wenn es morgen heißer wird, werden wir eventuell vorne auch den harten Reifen checken. Hinten hätte ich einfach mit dem weichen, neuen Reifen eine schnellere Zeit erwartet.»

MotoGP, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,209 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,178 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,437

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,495

5. Viñales, Yamaha, + 0,517

6. Nakagami, Honda, + 0,566

7. Oliveira, KTM, + 0,607

8. Rins, Suzuki, + 0,638

9. Zarco, Ducati, + 0,679

10. Binder, KTM, + 0,687

11. Bradl, Honda, + 0,730

12. Miller, Ducati, + 0,756

13. Mir, Suzuki, + 0,831

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

15. Marini, Ducati, + 1,065

16. Marc Márquez, Honda, + 1,082

17. Petrucci, KTM, + 1,253

18. Bastianini, Ducati, + 1,307

19. Savadori, Aprilia, + 1,385

20. Alex Márquez, Honda, + 1,409

21. Rossi, Yamaha, + 1,489

22. Lecuona, KTM, + 1,504

23. Rabat, Ducati, + 1,814

Ergebnis MotoGP F1, Jerez, 30. April

1. Binder, KTM, 1:38,013 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,204, + 0,191 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,278

4. Bagnaia, Ducati, + 0,288

5. Quartararo, Yamaha, + 0,331

6. Zarco, Ducati, + 0,384

7. Oliveira, KTM, + 0,385

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,420

9. Viñales, Yamaha, + 0,421

10. Mir, Suzuki, + 0,471

11. Nakagami, Honda, + 0,471

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,479

13. Savadori, Aprilia, + 0,617

14. Rins, Suzuki, + 0,693

15. Bradl, Honda + 0,751

16. Alex Márquez, Honda, + 0,806

17. Miller, Ducati, + 0,858

18. Petrucci, KTM, + 1,041

19. Bastianini, Ducati, + 1,097

20. Rossi, Yamaha, + 1,286

21. Rabat, Ducati, + 1,489

22. Marini, Ducati, + 1,518

23. Lecuona, KTM, + 1,812