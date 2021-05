Jerez, Q1: Morbidelli & Binder weiter, Márquez nicht

Franco Morbidelli und Brad Binder schnappten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session des Spanien-GP 2021 in Jerez.

Die Aufgabenstellung im Q1 war klar: Nur die Top-2 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der die Startplätze 1 bis 12 für den «Gran Premio Red Bull de España» ausgefahren werden. Stefan Bradl hatte sein Q2-Ticket mit einem starken dritten Platz im FP3 schon gelöst.

Im Q1 dabei war neben Franco Morbidelli (seine FP3-Zeit war wegen Überschreiten der «track limits» gestrichen wurden) unter anderen Marc Márquez. Nach seinem FP3-Crash in Kurve 7 hatte sich der Repsol-Honda-Star als Vorsichtsmaßnahme einem weiteren Check im Krankenhaus unterzogen. Er wurde anschließend für fit erklärt und war im FP4 zurück auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Nach den ersten fliegenden Runden lang Marc Márquez (er hatte sich Brad Binder als Referenz gekrallt) in 1:37,489 min vorn, obwohl er in Kurve 12 einen Wackler überstehen musste. Pol Espargaró, der im FP4 ebenfalls in Kurve 7 abgeflogen war, schnappte sich zunächst P2.

Im nächsten Umlauf übernahm aber Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder in 1:37,350 min die Spitze. Morbidelli reihte sich – noch auf Medium-Hinterreifen – nur 0,039 sec dahinter auf Rang 2 ein. Valentino Rossi lag zur Halbzeit der 15-minütigen Session auf Platz 8 (+ 0,959 sec).

Zu Beginn der finalen Q1-Zeitenjagden packte Marc Márquez in Kurve 1 einer seiner berüchtigten «Saves» aus. Morbidelli, inzwischen auch mit weichem Hinterreifen draußen, stürme unterdessen auf Platz 1 nach vorne: Mit seiner 1:36,916 min lag er mehr als vier Zehntel vor Binder. Pol Espargaró hatte sich ebenfalls gesteigert, allerdings blieb er 0,057 sec hinter seinem letztjährigen Teamkollegen.

Im letzten Versuch griff Miguel Oliveira noch den zweiten Platz an (direkt hinter Binder), er blieb aber zwei Hundertstel dahinter. Wenig später wurde die beste Rundenzeit des Portugiesen wegen Überfahrens der «track limits» auch noch aus der Wertung genommen, so rutschte er drei Plätze zurück.

MotoGP-Ergebnis, Q1, Jerez:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:36,916 min

2. Binder, KTM, 1:37,350

3. Pol Espargaró, Honda, 1:37,407

4. Marc Márquez, Honda, 1:37,489

5. Bastianini, Ducati, 1:37,675

6. Oliveira, KTM, 1:37,746

7. Rossi, Yamaha, 1:37,915

8. Marini, Ducati, 1:37,925

9. Petrucci, KTM, 1:38,065

10. Alex Márquez, Honda, 1:38,069

11. Lecuona, KTM, 1:38,139

12. Savadori, Aprilia, 1:38,325

13. Rabat, Ducati, 1:38,641