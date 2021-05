Jerez: Moto3-Pole für Tatsuki Suzuki (Honda)

Wie schon im Vorjahr steht SIC58-Fahrer Tatsuki Suzuki beim Spanien-GP in Jerez auf der Pole-Position. PrüstelGP-KTM-Pilot Jason Dupasquier fährt von Startplatz 14 los.

WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) musste den Umweg über das Qualifying 1 antreten, das er mit Bestzeit überstand. Österreichs einziger GP-Stammfahrer, Maximilian Kofler verpasste den Q2-Einzug als 13. dagegen deutlich: Der CIP-KTM-Pilot steht somit beim «Gran Premio Red Bull de España» auf dem vorletzten Startplatz.

Im entscheidenden Q2 setzte sich von Anfang an Honda-Pilot Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) an die Spitze, er schraubte seine eigene Bestzeit in der zweiten fliegenden Runde auf eine 1:45,807 min herunter.



Zur Erinnerung: Im FP3 hatte Andrea Migno (Snipers Honda) mit seiner 1:44,988 min den All-Time-Lap-Rekord der Moto3-Klasse auf dem 4,423 km langen Circuito de Jerez-Ángel Nieto geknackt.

Kurz vor der Halbzeit der Session flog Darryn Binder (zu diesem Zeitpunkt auf P4) nach einer absoluten Bestzeit in Sektor 1 in Turn 7 per Highsider ab.

Suzuki und Migno, nach den ersten fliegenden Runden auf den Rängen 1 und 2, gingen im Finish zu spät auf die Strecke, für sie ging sich keine weitere Zeitenjagd mehr aus. Trotzdem hielten sie sich in der ersten Startreihe, denn nur Jeremy Alcoba (Gresini) schob sich als Zweiter noch dazwischen.



Der Schweizer Jason Dupasquier (PrüstelGP KTM) steht auf Startplatz 14 (+ 0,907 sec).

Moto3-Ergebnis Q2, Jerez:

1. Suzuki, Honda, 1:45,807 min

2. Alcoba, Honda, 1:45,932

3. Migno, Honda, 1:46,007

4. Rodrigo, Honda, 1:46,048

5. Fenati, Husqvarna, 1:46,166

6. McPhee, Honda, 1:46,185

7. Binder, Honda, 1:46,288

8. Sasaki, KTM, 1:46,312

9. Antonelli, KTM, 1:46,440

10. Öncü, KTM, 1:46,449



Ferner:

13. Acosta, KTM, 1:46,667

14. Dupasquier, KTM, 1:46,714

Moto3-Ergebnis Q1, Jerez:

1. Acosta, KTM, 1:46,138 min

2. Guevara, GASGAS, 1:46,164

3. Tatay, KTM, 1:46,388

4. Alcoba, Honda, 1:46,503

5. Yamanaka, KTM, 1:46,579

6. Izdihar, Honda, 1:46,737

7. Garcia, GASGAS, 1:46,754

8. Fernandez, Husqvarna, 1:46,763

9. Foggia, Honda, 1:46,777

10. Rossi, KTM, 1:46,830



Ferner:

13. Kofler, KTM, 1:47,114