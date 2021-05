Marc Márquez (Honda): Ein Kurzbesuch im Krankenhaus

Der spanische MotoGP-Superstar Marc Márquez erklärte am Samstag in Jerez, warum er noch Probleme mit der Honda des Jahrgangs 2021 hat und warum es zu einem Check in der Klinik kam.

Marc Márquez verpasste mit seiner Repsol-Werks-Honda nach einem heftigen Abflug am Samstag im FP3 von Jerez in Kurve 7 knapp die Qualifikation für Q2. Der 28-jährige Spanier musste sich am Nachmittag mit dem 14. Startplatz zufrieden geben. Jerez ist erst sein zweites Rennen nach der langen Verletzungspause und Operationen an seinem rechten Oberarm.

Nach dem Sturz ließ Marquez einen weichen Vorderreifen aufziehen – der Sicherheit wegen. «Wir fahren mit einem völlig anderen Set-up als 2020 und dazu auch noch mit einem anderen Chassis», verriet der achtfache Champion zudem. «Jetzt ist es somit auch nicht ganz einfach, von einem zum anderen Training alles zu ändern und über Bord zu werfen, was das aktuelle Chassis betrifft. Ich spüre auch einige Stärken an diesem aktuellen Chassis.»

«Ich kann noch nicht so mit dem Heck spielen und Bike nicht so steuern, wie ich es gewohnt bin. Das wieder strapaziert den Vorderreifen mehr als sonst», analysiert der einst so spektakuläre Draufgänger Marquez. «Das Spielen mit dem Hinterrad und das Rutschen über das Hinterrad ist eigentlich eine meiner Stärken. Aber jetzt kann ich das noch nicht so ausspielen.»

Nach dem Crash im FP3 fand zunächst der vorgegebene Medical Check an der Piste statt. Dann begab sich Márquez sogar noch ins Krankenhaus.

«Ich fuhr zum Medical Center an der Piste, es ging mir dort eigentlich recht gut. Dann fuhr ich zu meinem Motorhome, dort verlor ich plötzlich die Orientierung. Ich wusste nicht, wo ich bin. MKi fehlte die Erunnerung an den Sturz. Ich habe den Arzt sofort angerufen. Als ich ins Krankenhaus kam, ging es mir schon wieder besser. Sie haben nachher dort alle Tests gemacht, auch nochmals an der Piste, um sich zu vergewissern. Der Arm war nicht verletzt, aber mein Arzt Angel Chartre hat alle Infos und wir haben heute auch noch einen Röntgen-Check des Oberarms gemacht.»

MotoGP-Ergebnis, Q2, Jerez, 1. Mai

1. Quartararo, Yamaha, 1:36,755 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:36,812, + 0,057 sec

3. Miller, Ducati, 1:36,860, + 0,105

4. Bagnaia, Ducati, 1:36,960, + 0,205

5. Nakagami, Honda, 1:37,008, + 0,253

6. Zarco, Ducati, 1:37,054, + 0,299

7. Viñales, Yamaha, 1:37,070, + 0,315

8. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,085, + 0,330

9. Rins, Suzuki, 1:37,124, + 0,369

10. Mir, Suzuki, 1:37,154, + 0,0,399

11. Binder, KTM, 1:37,467, + 0,712

12. Bradl, Honda, 1:37,502, + 0,747



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:37,407

14. Marc Márquez, Honda, 1:37,489,

15. Bastianini, Ducati, 1:37,675

16. Oliveira, KTM, 1:37,746

17. Rossi, Yamaha, 1:37,915

18. Marini, Ducati, 1:37,925

19. Petrucci, KTM, 1:38,065

20. Alex Márquez, Honda, 1:38,069

21. Lecuona, KTM, 1:38,139

22. Savadori, Aprilia, 1:38,325

23. Rabat, Ducati, 1:38,641

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP3, Jerez:

1. Nakagami, Honda, 1:36,985 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,025 sec

3. Bradl, Honda, + 0,041

4. Mir, Suzuki, + 0,051

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,064

6. Viñales, Yamaha, + 0,098

7. Bagnaia, Ducati, + 0,151

8. Zarco, Ducati, + 0,172

9. Rins, Suzuki, + 0,193

10. Miller, Ducati, + 0,203

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,235

12. Marc Márquez, Honda, + 0,369

13. Binder, KTM, + 0,375

14. Alex Márquez, Honda, + 0,657

15. Rossi, Yamaha, + 0,719

16. Oliveira, KTM, + 0,725

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,786

19. Savadori, Aprilia, + 0,829

20. Bastianini, Ducati, + 0,928

21. Petrucci, KTM, + 0,949

22. Rabat, Ducati, + 1,428

23. Lecuona, KTM, + 1,516