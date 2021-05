Danilo Petrucci (KTM/19.): Sturz passierte vor dem Q1

KTM-Tech3-Neuling Danilo Petrucci musste sich im MotoGP-Qualifying von Jerez mit Platz 19 begnügen und auch noch einen Sturz vor dem Qualifying verdauen.

Tech3-KTM-Fahrer Danilo Petrucci war in Jerez einmal mehr auf der Suche nach dem passenden Gefühl für die KTM RC16. Der Italiener verpasste als Neunter im Q1 um 0,6 Sekunden den Einzug in das entscheidende Q2. Für den zweifachen MotoGP-Sieger war es ein harter Tag.

Petrucci wirkte danach zu ruhig für seine Verhältnisse und fast niedergeschlagen. «Es war definitiv bisher ein etwas schlechteres Wochenende. Ich konnte den neuen Reifen wieder nicht nutzen, wir müssen herausfinden warum. Der Speed über die Distanz ist gut. Wir können deshalb sicher ein gutes Rennen zeigen mit einem guten Start und einigen Manövern – dann sind Punkte möglich.»

«Wir erzielen mit dem neuen Reifen keine Vorteile bei der Rundenzeit. Mit dem abgefahrenen Reifen läuft es eigentlich gut, wir sind im Bereich der Top-10. Wir müssen arbeiten, ich muss weiter das Motorrad besser verstehen. Ich habe gesehen, dass ich in der Beschleunigung weiter Zeit verliere, weil ich das Bike nicht rechtzeitig aufrichten kann.»

Der 30-jährige Petrucci (bisher zwei MotoGP-Siege) beschreibt seine Lage auf der Piste so: «Bei den längeren Stints bin ich bei den Jungs gut dabei. In der Früh hatten wir im FP3 beim zweiten Versuch ein kleines Problem. Vor dem Q1 bin ich leider noch in FP4 gestürzt. Ich konnte somit das Q1 nicht mit dem von mir bevorzugten Bike fahren und musste mit dem Set-up von in der Früh rausgehen. Aber es ist möglich, im Rennen in die Punkte zu fahren.»

«Petrux» schildert: «Ich kann stark in die Kurven einbiegen, schaffe es aber nicht, die Kurve dann auch sauber zu durchfahren. Dadurch verliere auch in der Beschleunigung. Ich habe aber inzwischen einige Dinge besser verstanden.»

MotoGP-Ergebnis, Q2, Jerez, 1. Mai:

1.Quartararo, Yamaha, 1:36,755 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:36,812, + 0,057 sec

3. Miller, Ducati, 1:36,860, + 0,105

4. Bagnaia, Ducati, 1:36,960, + 0,205

5. Nakagami, Honda, 1:37,008, + 0,253

6. Zarco, Ducati, 1:37,054, + 0,299

7. Viñales, Yamaha, 1:37,070, + 0,315

8. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,085, + 0,330

9. Rins, Suzuki, 1:37,124, + 0,369

10. Mir, Suzuki, 1:37,154, + 0,0,399

11. Binder, KTM, 1:37,467, + 0,712

12. Bradl, Honda, 1:37,502, + 0,747



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:37,407

14. Marc Márquez, Honda, 1:37,489,

15. Bastianini, Ducati, 1:37,675

16. Oliveira, KTM, 1:37,746

17. Rossi, Yamaha, 1:37,915

18. Marini, Ducati, 1:37,925

19. Petrucci, KTM, 1:38,065

20. Alex Márquez, Honda, 1:38,069

21. Lecuona, KTM, 1:38,139

22. Savadori, Aprilia, 1:38,325

23. Rabat, Ducati, 1:38,641

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP3, Jerez:

1. Nakagami, Honda, 1:36,985 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,025 sec

3. Bradl, Honda, + 0,041

4. Mir, Suzuki, + 0,051

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,064

6. Viñales, Yamaha, + 0,098

7. Bagnaia, Ducati, + 0,151

8. Zarco, Ducati, + 0,172

9. Rins, Suzuki, + 0,193

10. Miller, Ducati, + 0,203

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,235

12. Marc Márquez, Honda, + 0,369

13. Binder, KTM, + 0,375

14. Alex Márquez, Honda, + 0,657

15. Rossi, Yamaha, + 0,719

16. Oliveira, KTM, + 0,725

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,786

19. Savadori, Aprilia, + 0,829

20. Bastianini, Ducati, + 0,928

21. Petrucci, KTM, + 0,949

22. Rabat, Ducati, + 1,428

23. Lecuona, KTM, + 1,516