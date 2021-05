Aleix Espargaró (Aprilia): Eingriff am Unterarm nötig

Aleix Espargaró Seite an Seite mit Marc Márquez

Die Vermutungen haben sich bestätigt: Auch Aleix Espargaró muss sich einer «arm pump»-Operation unterziehen. Allerdings lässt sich der Aprilia-Pilot erst nach dem Frankreich-GP operieren.

Nun hat es den nächsten Fahrer erwischt: Aleix Espargaró muss sich einer «arm pump»-Operation unterziehen, das wurde inzwischen von Hersteller Aprilia bestätigt. Zunächst waren noch Untersuchungen in Barcelona durchgeführt worden. Nach Jack Miller, Iker Lecuona und Fabio Quartararo wird er der vierte Pilot sein, der sich in dieser Saison einem Eingriff unterziehen muss.

Die Operation, die bei ihm schon einmal vor mehr als zehn Jahren durchgeführt worden war, wird jedoch erst nach dem Frankreich-GP stattfinden. Vorher würde die Zeit nicht ausreichen.

Espargaró hatte nach dem GP in Jerez über Probleme am Unterarm geklagt. «In den letzten Runden litt ich rechts unter Armpump, ich hatte keine Kraft und habe auf der Bremse an Performance verloren», gestand er.

Auch den Test am vergangenen Montag beendete Espargaró vorzeitig. Der Spanier hatte die noch junge Saison mit starken Leistungen begonnen, nun erleidet er einen kleinen gesundheitlichen Rückschlag. In der WM-Wertung liegt der Aprilia-Pilot mit 35 Punkten auf dem siebten Platz.

Für das Rennen in Mugello sollte Espargaró dann wieder einsatzbereit sein - vorausgesetzt alles läuft planmäßig. «Ich denke, es ist der schlimmste Kurs, wenn man am Kompartmentsyndrom leidet. Ich hoffe, bis dahin ist alles verheilt», sagte Espargaró.

Ergebnisse MotoGP Jerez/E:

1. Jack Miller (AUS), Ducati, 25 Runden in 41:05,602 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,912 sec

3. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,516

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +3,206

5. Joan Mir (E), Suzuki, +4,256

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,164

7. Maverick Viñales (E), Yamaha, +5,651

8. Johann Zarco (F), Ducati, +7,161

9. Marc Márquez (E), Honda, +10,494

10. Pol Espargaró (E), Honda, +11,776

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +14,766

12. Stefan Bradl (D), Honda, +17,243

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,907

14. Danilo Petrucci (I), KTM, +20,095

15. Iker Lecuona (E), KTM, +20,277

16. Luca Marini (I), Ducati, +20,922

17. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,731

18. Tito Rabat (E), Ducati, +30,314

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,912

20. Alex Rins (E), Suzuki, +38,234

– Brad Binder (ZA), KTM, 14 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 14 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 4 Rennen:

1. Bagnaia, 66 Punkte. 2. Quartararo 64. 3. Viñales 50. 4. Mir 49. 5. Zarco 48. 6. Miller 39. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Rins 23. 10. Binder 21. 11. Nakagami 19. 12. Bastianini 18. Martin 17. 14. Pol Espargaró 17. 15. Marc Márquez 16. 16. Bradl 11. 17. Oliveira 9. 18. Alex Márquez 8. 19. Petrucci 5. 20. Marini 4. 21. Rossi 4. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 2.

Stand Marken-WM nach 4 Rennen:

1. Yamaha 91 Punkte. 2. Ducati 85. 3. Suzuki 53. 4. Aprilia 35. 5. Honda 33. 6. KTM 27.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 114 Punkte. 2. Ducati Lenovo 105. 3. Suzuki Ecstar 72. 4. Pramac Ducati 65. 5. Repsol Honda 40. 6. Petronas Yamaha SRT 37. 7. Aprilia Racing Team Gresini 37. 8. Red Bull KTM Factory Racing 30. 9. LCR-Honda 27. 10. Esponsorama Ducati 22. 11. Tech3 KTM Factory Racing 7.