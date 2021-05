Misano plant mit bis zu 20.000 Zuschauern täglich

Schon im Vorjahr durften an den MotoGP-Wochenenden auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» täglich 10.000 Fans auf die Tribünen. Nun ist der Ticketverkauf für 2021 gestartet.

Drei der bisher vier MotoGP-Rennen der laufenden Saison fanden in Form von Geisterrennen statt. Einzig beim Saisonauftakt in Doha waren am Sonntag 1500 Zuschauer erlaubt. Für den «Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini», der vom 17. bis 19. September geplant ist, sind ab sofort Eintrittskarten erhältlich. Bis 8. Juli gelten zudem spezielle Vorverkaufspreise.

Wie schon 2020 wird es keine Stehplätze geben, stattdessen orientiert man sich in Misano am Protokoll des Vorjahres, als täglich 10.000 Zuschauer zugelassen waren. Dafür waren unter anderem die Tribünen umgebaut worden, um den Abstand zwischen den einzelnen Sitzplätzen zu vergrößern.

Das Fortschreiten der Impfkampagne lasse darauf hoffen, dass 2021 mehr Fans vor Ort dabei sein können, erklärten die Verantwortlichen des Misano World Circuits (MWC) am gestrigen Mittwoch. Daher arbeite man an verschiedenen Varianten mit bis zu 20.000 Zuschauern, die dann abhängig von den Vorgaben der Behörden und dem weiteren Verlauf der Pandemie angewandt werden können.

Gleichzeitig kündigte Italiens Premier Mario Draghi am Dienstagabend an, dass der Stiefelstaat dank eines italienischen Gesundheitspasses bereits ab Mitte Mai auch für Touristen aus dem Ausland (EU-Länder und andere wie USA und Israel) geöffnet werden soll. Dabei handelt es sich um eine Übergangslösung bis zur Einführung des europäischen «Green Pass». Wer nachweislich von einer Covid-19-Erkrankung genesen, vollständig geimpft oder in den vergangenen 48 Stunden negativ getestet worden ist, soll damit ohne Quarantäne-Pflicht Italien bereisen können.

Übrigens: Auch für das Meeting der Superbike-WM vom 11. bis 13. Juni plant der MWC mit Zuschauern, der Ticketvorverkauf läuft dafür nun ebenfalls.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus