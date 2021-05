Pramac-Ducati: In Le Mans mit Tito Rabat neben Zarco

Pramac-Ducati muss weiter auf den verletzten Jorge Martin verzichten. Für den spanischen Rookie sitzt Landsmann Tito Rabat auf der Desmosedici. Zarco soll jetzt für den ersten Pramac-Sieg sorgen.

Der letztjährige Moto2-WM-Vierte Jorge Martin sorgte beim zweiten Katar-GP mit der Pole-Position und dem dritten Platz im Rennen für Schlagzeilen. So ein Debüt in der MotoGP-Klasse hatte seit Jorge Lorenzo und Marc Márquez nicht mehr stattgefunden.

Doch der spanische Moto3-Weltmeister von 2018 (auf der Gresini-Honda) stürzte zwei Wochen später im FP3 des Portimão-GP schwer. Der Rookie erlitt sieben Knochenbrüche und musste vier Tage später am Mittwoch (21. April) dreimal operiert werden.

Jorge Martin musste im Pramac-Ducati-Team in Jerez durch Tito Rabat ersetzt werden. Denn Testfahrer Michele Pirro war am 29./30. April bei einem privaten MotoGP-Test in Mugello unabkömmlich.

«Jorge Martin wird wie erwartet auch beim Le-Mans-GP fehlen», teilte Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti mit. «Aber wir rechnen fest mit seinem Comeback beim Grand Prix in Mugello zwei Wochen später.»

Beim GP de France auf dem Circuit Bugatti wird wieder Tito Rabat auf der 2021-Werks-Ducati von Jorge Martin Platz nehmen. Das bestätigte Pramac-Teammanager Francesco Guidotti heute gegenüber SPEEDWEEK.com.

Denn Michele Pirro wird am kommenden Wochenende beim CIV-Meeting in Misano für Barni-Ducati am italienischen Superbike-Meisterschaftslauf teilnehmen.

In Le Mans könnte endlich die große Stunde von Pramac schlagen. Seit 2005 ist das Team von Paolo Campinoti in der MotoGP-Klasse mit Ducati unterwegs. Bisher gab es noch keinen Sieg zu feiern.

Jetzt hofft das Team, dass Johann Zarco (zweimal Zweiter 2021 in Doha) beim Heim-GP diese Durststrecke endgültig beendet. Zarco selbst hat bisher acht MotoGP-Podestplätze, aber auch noch keinen Sieg errungen. Immerhin war er nach dem Katar-2-Rennen in dieser Saison schon WM-Spitzenreiter.

Ergebnisse MotoGP Jerez/E, 2. Mai

1. Jack Miller (AUS), Ducati, 25 Runden in 41:05,602 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,912 sec

3. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,516

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +3,206

5. Joan Mir (E), Suzuki, +4,256

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,164

7. Maverick Viñales (E), Yamaha, +5,651

8. Johann Zarco (F), Ducati, +7,161

9. Marc Márquez (E), Honda, +10,494

10. Pol Espargaró (E), Honda, +11,776

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +14,766

12. Stefan Bradl (D), Honda, +17,243

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,907

14. Danilo Petrucci (I), KTM, +20,095

15. Iker Lecuona (E), KTM, +20,277

16. Luca Marini (I), Ducati, +20,922

17. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,731

18. Tito Rabat (E), Ducati, +30,314

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,912

20. Alex Rins (E), Suzuki, +38,234

– Brad Binder (ZA), KTM, 14 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 14 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 4 Rennen:

1. Bagnaia, 66 Punkte. 2. Quartararo 64. 3. Viñales 50. 4. Mir 49. 5. Zarco 48. 6. Miller 39. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Rins 23. 10. Binder 21. 11. Nakagami 19. 12. Bastianini 18. Martin 17. 14. Pol Espargaró 17. 15. Marc Márquez 16. 16. Bradl 11. 17. Oliveira 9. 18. Alex Márquez 8. 19. Petrucci 5. 20. Marini 4. 21. Rossi 4. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 2.

Stand Marken-WM nach 4 Rennen:

1. Yamaha, 91 Punkte. 2. Ducati 85. 3. Suzuki 53. 4. Aprilia 35. 5. Honda 33. 6. KTM 27.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 114 Punkte. 2. Ducati Lenovo 105. 3. Suzuki Ecstar 72. 4. Pramac Ducati 65. 5. Repsol Honda 40. 6. Petronas Yamaha SRT 37. 7. Aprilia Racing Team Gresini 37. 8. Red Bull KTM Factory Racing 30. 9. LCR-Honda 27. 10. Esponsorama Ducati 22. 11. Tech3 KTM Factory Racing 7.