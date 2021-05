Brad Binder (KTM): «Werde mich im Regen anstrengen»

Red Bull KTM-Werkspilot Brad Binder rechnet in Le Mans mit viel Regen. Er denkt positiv und will die Chance auf ein Topresultat geschickt nutzen.

Brad Binder hat 2021 für die einzigen beiden Top-Ten-Ergebnisse von KTM Factory Racing gesorgt. Die Ergebnisse des Moto3-Weltmeisters von 2016 und Moto2-Vizeweltmeisters von 2019 können aber nicht über die Schwächen der KTM RC16 hinwegtäuschen. Binder, in Jerez im Rennen zweimal gestürzt, kam als WM-Zehnter zum GP de France.

«Es sieht so aus, als würde uns das Wetter hier in Le Mans viel Abwechslung bescheren», meint der Südafrikaner. «Es sieht nach viel Regen aus. Aber hoffentlich bekommen wir auch mal eine halb trockene Session. Die Prognosen sehen jedenfalls nicht fantastisch aus. Wir müssen uns damit abfinden, in die Regenjacken schlüpfen und irgendwie Gefallen am Regen finden…»

Binder hat allerdings bisher in der MotoGP-Klasse in seinen bisherigen 18 Grand Prix noch nicht viel Regenerfahrung sammeln können. «Das Rennen hier in Le Mans war meine erste MotoGP-Session, die komplett nass war», erinnert sich der Red Bull-KTM-Werkspilot. «Vorher hatten wir nur ein paar Trainings, die zwar zu nass für Slicks waren, aber für regenreifen nicht ausreichten. Da ich wenig Erfahrung hatte, war ich zu Beginn des Regenrennens hier im Oktober extrem langsam. Doch mit Fortdauer des Rennens bin ich schneller geworden, ich bin dann in derselben Sekunde gewesen wie die Fahrer vor mir. Doch am Beginn habe ich teilweise drei und mehr Sekunden pro Runde verloren. Es war schockierend für mich, wie gut dieses Motorräder im Nassen sind. Der Schräglagenwinkel und der Grip sind unglaublich. Aber als ich diesen Schock überwunden hatte, habe ich mich auf meine Aufgabe konzentriert. Ich konnte immerhin noch Platz 12 heimbringen.»

Brad Binder, überraschender Brünn-MotoGP-Sieger 2020, klagte in der Saison bisher immer wieder über Probleme mit den aktuellen Michelin-Vorderreifen. Sein Lieblings-Compound von 2020 wird nicht mehr erzeugt, das ärgert auch seinen Teamkollegen Miguel Oliveira.

Kann also ein Regenrennen jetzt in Le Mans auch eine Chance für bessere Ergebnisse sein?

Binder: «Vielleicht, vielleicht. Bei Regenrennen weißt du meistens nach der zweiten Runde, wie es laufen wird. Wenn du dich super komfortabel fühlst, kannst du erstaunlich gut abschneiden. Aber manchmal fühlst du dich sehr steif auf dem Bike, dann bringt dich jeder kleine Rutscher aus dem Konzept. Manchmal läuft es im Regen großartig, manchmal gar nicht. Man bezeichnet den Regen als ‚the great Equalizer‘, weil er viele Probleme übertünchen kann. Aber ich bin noch nie ein überragender Regenkünstler gewesen. Ich werde mich also zusammenreißen, um endlich im Regen einen guten Job abliefern zu können.»

Ergebnisse MotoGP Jerez/E, 2. Mai

1. Jack Miller (AUS), Ducati, 25 Runden in 41:05,602 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,912 sec

3. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,516

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +3,206

5. Joan Mir (E), Suzuki, +4,256

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,164

7. Maverick Viñales (E), Yamaha, +5,651

8. Johann Zarco (F), Ducati, +7,161

9. Marc Márquez (E), Honda, +10,494

10. Pol Espargaró (E), Honda, +11,776

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +14,766

12. Stefan Bradl (D), Honda, +17,243

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,907

14. Danilo Petrucci (I), KTM, +20,095

15. Iker Lecuona (E), KTM, +20,277

16. Luca Marini (I), Ducati, +20,922

17. Valentino Rossi (I), Yamaha, +22,731

18. Tito Rabat (E), Ducati, +30,314

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +37,912

20. Alex Rins (E), Suzuki, +38,234

– Brad Binder (ZA), KTM, 14 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 14 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 4 Rennen:

1. Bagnaia, 66 Punkte. 2. Quartararo 64. 3. Viñales 50. 4. Mir 49. 5. Zarco 48. 6. Miller 39. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Rins 23. 10. Binder 21. 11. Nakagami 19. 12. Bastianini 18. Martin 17. 14. Pol Espargaró 17. 15. Marc Márquez 16. 16. Bradl 11. 17. Oliveira 9. 18. Alex Márquez 8. 19. Petrucci 5. 20. Marini 4. 21. Rossi 4. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 2.

Stand Marken-WM nach 4 Rennen:

1. Yamaha, 91 Punkte. 2. Ducati 85. 3. Suzuki 53. 4. Aprilia 35. 5. Honda 33. 6. KTM 27.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 114 Punkte. 2. Ducati Lenovo 105. 3. Suzuki Ecstar 72. 4. Pramac Ducati 65. 5. Repsol Honda 40. 6. Petronas Yamaha SRT 37. 7. Aprilia Racing Team Gresini 37. 8. Red Bull KTM Factory Racing 30. 9. LCR-Honda 27. 10. Esponsorama Ducati 22. 11. Tech3 KTM Factory Racing 7.