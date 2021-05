Danilo Petrucci (KTM): «Freue mich über den Regen»

Danilo Petrucci ist überzeugt, dass der Bugatti Circuit der KTM und ihm entgegenkommt. Er nennt triftige Gründe für seine Zuversicht und scheut auch den Regen nicht.

Danilo Petrucci kommt jetzt in Le Mans und Mugello auf zwei Rennstrecken, bei denen er als letzter MotoGP-Sieger auf den Ergebnislisten steht. Denn in der Toskana fand 2020 kein Rennen statt, und auf dem Circuit Bugatti hat er mit der Werks-Ducati im vergangenen Oktober das Regenrennen dominiert. Jetzt will der KTM-Tech3-Neuling wieder Selbstvertrauen Dank und seinen Speed auf der KTM RC16 verbessern. Immerhin hat der 30-jährige Römer bei den letzten zwei Rennen mit der KTM gepunktet und nach dem Montag-Test in Jerez Fortschritte gespürt.

«Le Mans wird eine gute Gelegenheit, einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen», meinte Petrucci vor dem FP1 in Frankreich. «Es ist eine Tatsache, dass ich hier auf dieser Strecke in Le Mans immer gut zurechtgekommen bin. Letztes Jahr war die KTM in le Mans mit Pol auf Platz 3 und mit Miguel an fünfter Stelle. Ich denke deshalb, dass wir hier eine gute Chance haben – wegen des Motorrads und wegen meiner bisherigen Erfolge hier. Ich denke, dass ich hier unter allen Bedingungen schnell sein kann, im Nassen und im Trockenen. Aber wie es aussieht, wird es an diesem Wochenende meistens nass sein. Wir werden sehen…»

Tatsächlich soll der Regen in Le Mans heute er um 12 Uhr beginnen. Das FP1 der MotoGP-Klasse wird um 9.55 Uhr gestartet.

«Unser Motorrad ist gut in den Bremszonen, das sollte hier hilfreich sein», meint Petrucci, der die MotoGP-WM 2019 als Gesamtsechster beendet hat und nach dem Barcelona-GP damals lange Zeit WM-Dritter war. «Ich bin froh, jetzt hier fahren zu können. Wahrscheinlich bin ich einer der wenigen, der sich hier über das regnerische Wetter freut.

«Natürlich wollte ich bei den ersten vier Grand Prix schneller sein», gibt Petrucci zu. «Wir haben uns bemüht, das Bike an meinen Fahrstil und mein Gewicht anzupassen. Aber der ganze große Schritt ist uns nicht gelungen. Doch am Montag beim Test nach dem Jerez-GP hatten wir die Gelegenheit, einige Dinge zu vergleichen, die wir bei den ersten Rennen probiert haben. Wir haben dann entschieden, beim Set-up Ruhe zu bewahren und vorläufig keine gravierenden Änderungen zu probieren. Das könnte für Le Mans eine gute Entscheidung sein, weil diese Strecke der KTM entgegenkommt, wie die Ergebnisse von 2020 beweisen. Es gibt hier auch keine so langen Geraden, wo ich wegen der Aerodynamik und meiner Körpergröße ab einem gewissen Speed Zeit verliere. Deshalb freue ich mich, das Motorrad wieder auf einer neuen Piste probieren zu können, noch dazu auf einer Strecke, die 2029 udn 2020 gut für KTM und auch für mich war.»

Denn Petrucci fuhr vor zwei Jahren in Le Mans auch im Trockenen auf den dritten Platz hinter Márquez und Dovizioso.

