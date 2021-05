Drei-Sekunden-Penalty gegen Iker Lecuona verhängt

Für drei Fahrer hatte der Spanien-GP noch ein Nachspiel: Das FIM MotoGP Stewards Panel brummte Iker Lecuona, Lorenzo Baldassarri und Corentin Perolari Strafen auf.

In der ersten Runde des MotoGP-Rennens von Jerez verursachte Iker Lecuona den Sturz von LCR-Honda-Mann Alex Márquez. Dafür gab es für den Tech3-KTM-Piloten wegen unverantwortlicher Fahrweise eine Zeitstrafe: Drei Sekunden wurden zu seiner Gesamtzeit des Spanien-GP addiert. Damit fällt er von Platz 15 auf den 17. Rang zurück.

In der Moto2-Klasse war dagegen Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) in das Visier der Regelhüter geraten: Weil er auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto auf dem falschen Startplatz losfuhr, wurde er im Rennklassement nachträglich um einen Platz nach hinten versetzt.

Für Tech3-E-Racing-Fahrer Corentin Perolari hat die Bestrafung dagegen Auswirkungen an diesem Wochenende in Le Mans: Weil er im ersten MotoE-Rennen der Saison in Jerez einen Sturz verursacht hatte, wird er in der Startaufstellung für den Frankreich-GP an diesem Sonntag drei Plätze nach hinten verbannt.