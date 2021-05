Fabio Quartararo (Yamaha/1.): «Ich war sehr nervös»

Der französische MotoGP-Publikumsliebling und Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo holte sich Le Mans nach Portimão und Jerez seine dritte Pole-Position in Folge und gab sich danach überschwänglich.

Fabio «Fantastique» Quartararo hätte in Le Mans am Samstag unter normalen Gegebenheiten für ein MotoGP-Volksfest gesorgt. Aber auch ohne Zuschauer war die Leistung des Südfranzosen im Q2 der MotoGP eine Benchmark. Knapp eine Minute vor Ende des Q2 schien die erste Startreihe noch fest in Honda-Hand, dann kam aber noch der General-Angriff der Yamaha-Asse.

Für Quartararo, der schon 2015 als GP-Wunderkind in Le Mans die Moto3-Pole geholt hatte, war es die zweite MotoGP-Pole in Folge in Le Mans nach 2020. Damals fiel er mit der Petronas-Yamaha im Rennen auf dem Circuit Bugatti noch bis auf P9 zurück. Diesmal will es der 22-Jährige natürlich besser machen.

«Ich war sehr nervös vor dem Q2, normal ist es nicht so», bekennt Quartararo. «Wir waren erstmals mit den Medium-Regenreifen auf der Strecke. Es war aber plötzlich fast trocken auf der Piste, daher bin ich sofort wieder reingefahren. Ich habe mir vor dem letzten Versuch gesagt, entweder Crash oder erste Reihe.»

«Ich habe dann gar nicht gewusst, dass ich auf der Pole stehe. Als ich an den Parc Fermé kam, standen da schon drei Bikes. Dann habe ich erst im letzten Moment meine Mechaniker dort erblickt. Es ist unglaublich, nach 2020 hier erneut auf der Pole zu stehen.»

Der überwältigte Quartararo stieß noch unter seinem Helm einen entfesselnden Freudenschrei aus. Elf Tage zuvor hatte er eine Unterarm-Operation hinter sich gebracht. «Als die Piste aufgetrocknet ist, haben sich viele Fahrer gesteigert. Für uns sind diese Verhältnisse mit den Regenreifen schwierig. Es war gut, dass die Piste dann in Q2 trocken war. In Kurve 11 wäre ich fast gestürzt, aber es hat geklappt.»

«Mit Slicks sind wir gut», weiß der WM-Zweite. «Aber mit den Regenreifen hat das Bike kaum Beschleunigung, das habe ich hinter anderen Fahrern gemerkt. Wir sind stark auf der Bremse, aber für mich ist es schwierig, das Bike aufzurichten und der Hinterreifen dreht stark durch.»

Ergebnis MotoGP-Q2, Samstag, 15. Mai, Le Mans

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:32,600 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, +0,081 sec

3. Jack Miller, Ducati, +0,104

4. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,166

5. Johann Zarco, Ducati, +0,277

6. Marc Márquez, Honda, 0,437

7. Takaaki Nakagami, Honda, +0,520

8. Pol Espargaró, Honda, +0,550

9. Valentino Rossi, Yamaha, +0,791

10. Miguel Oliveira, KTM, +1,267

11. Lorenzo Savadori, Aprilia, +1,658

12. Luca Marini, Ducati, +1,665

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 1, Le Mans:

1. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:42,550 min

2. Luca Marini, Ducati, +0,802 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,868

4. Joan Mir, Suzuki, +0,872

5. Alex Rins, Suzuki, +0,973

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,980

7. Danilo Petrucci, KTM, +1,307

8. Iker Lecuona, KTM, +1,774

9. Alex Márquez, Honda, +2,596

10. Tito Rabat, Ducati, +3,040

11. Brad Binder, KTM, +3,361

12. Enea Bastianini, Ducati, +3,573